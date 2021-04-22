Цены производителей на бензин в РФ в марте подскочили на 8,2%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в марте 2021 года подскочили на 8,2% после роста на 3% в феврале, скачка на 8,5% в январе и падения на 5,5% в декабре 2020 года, сообщила в четверг Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За январь-март 2021 года цены производителей на бензин выросли на 22,1%. В годовом выражении рост цен в марте составил 18,6%.

Потребительские цены на бензин в марте 2021 г. превышали цены производителей в 2 раза (в марте 2020 г. - в 2,3 раза).

Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в марте составило 75,5% (в марте 2020 г. - 116,9%).

Росстат также сообщил, что потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в РФ с 13 по 19 апреля оставались стабильны.

С начала года бензин подорожал на 3,4%, ДТ - на 1,6%. Общая инфляция за этот период составила 2,5%.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 19 апреля составила 47,62 руб. (12 апреля - 47,61 руб.), в том числе марки АИ-92 - 44,95 руб. (44,94 руб.), АИ-95 - 48,54 руб. (48,53 руб.), АИ-98 - 55,20 руб. (55,16 руб.).

Дизтопливо 19 апреля стоило в среднем по стране 49,51 руб. (12 апреля - 49,53 руб.).

Производство бензина в России с 12 по 18 апреля составило 782,5 тыс. тонн (на 1,8% меньше предыдущей недели), дизельного топлива - 1 млн 537,7 тыс. тонн (рост на 3,8%).

Как сообщалось, цены на бензин в России по итогам 2020 года выросли на 2,5% - значительно ниже инфляции (4,9%).