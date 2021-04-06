Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:00Заразились
на 06.04В России 4 597 868+8 328В мире 131 813 638+492 075

Цены на бензин с начала этого года выросли больше, чем за весь 2020 г.

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Цены на бензин в России для потребителей в марте 2021 года по сравнению с февралем выросли на 1,1% (инфляция в марте составила 0,7%), тогда как в феврале он подорожал по сравнению с январем на 0,9%, а в январе – на 1%.

ЭкономикаЦены на бензин и дизтопливо в Москве растут почти четыре месяца подрядЧитать подробнее

Рост потребительских цен на бензин в январе-марте 2021 года составил 3% при общей инфляции за этот период в 2,1%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Таким образом, с начала 2021 года стоимость бензина в России выросла больше, чем за весь 2020 год (за минувший год рост цен на бензин составил 2,5%).

В годовом выражении в марте бензин вырос в цене на 5,2% при годовой инфляция – 5,8%.

Предыдущие месяцы – в декабре, ноябре, октябре и сентябре 2020 года – цены на бензин росли по 0,1% в месяц, в августе выросли на 0,3%, в июле подскочили на 0,9%, в июне на 0,8%, в мае они оставались стабильны, в апреле снизились на 0,2% (впервые с марта 2019 года), в марте и феврале росли по 0,1% после повышения на 0,2% в январе.

Цены на дизельное топливо в марте выросли по сравнению с февралем на 0,6%, феврале – на 0,5%, в январе – на 0,4%.

Росстат

Новости по теме

Новости

Курятина и яйца стали лидерами по темпам роста цен на продукты в марте

Курятина и яйца стали лидерами по темпам роста цен на продукты в марте

Дуров, Бакальчук и Свердлов вошли в топ-20 российского списка Forbes

Дуров, Бакальчук и Свердлов вошли в топ-20 российского списка Forbes

Доллар впервые с 16 ноября 2020 года поднялся выше 77 рублей

МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 3,8%

Строитель первого в России частного космодрома готов самоликвидироваться

"Лента" не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2020 года

Крупнейшие банки исчерпали лимиты на сельскую ипотеку

Крупнейшие банки исчерпали лимиты на сельскую ипотеку

Цены на нефть возобновили рост после падения накануне

Цены на нефть возобновили рост после падения накануне

Правительство РФ снизило прогнозы добычи нефти и газа в 2021-2022 гг.

Правительство РФ снизило прогнозы добычи нефти и газа в 2021-2022 гг.
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');