"Полюс" оштрафован на 1 млн рублей за нарушения на Олимпиадинском ГОКе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Енисейское управление Ростехнадзора сообщило, что оштрафовало АО "Полюс Красноярск" (входит в группу ПАО "Полюс") в общей сложности на миллион рублей за нарушения при строительстве и реконструкции объектов Олимпиадинского ГОКа (Северо-Енисейский район).

Апрельская проверка выявила больше ста нарушений на складе сырьевой серной кислоты №1, на участке термощелочной обработки Олимпиадинской ЗИФ и участке нейтрализации фугата Олимпиадинского ГОКа, сообщило ведомство.

К примеру, на одном из объектов строительно-монтажные работы проводились без разрешения на реконструкцию. Также обнаружилось, что на объектах по эстакадам инженерных коммуникаций проходят непроектные трубопроводы, опоры эстакад имеют отклонения от предельно допустимых значений.

Были выявлены повреждения гидроизоляции горловины топливных резервуаров, факты незавершения строительно-монтажных работ по системе противоаварийных защит склада серной кислоты, благоустройству территории других объектов, а также прочие нарушения.

Крупнейшая бизнес-единица "Полюса" - Красноярская - разрабатывает месторождения Олимпиада (Олимпиадинский ГОК - основной добывающий актив группы), Благодатное и Титимухта.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания, разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Основной акционер "Полюса" - компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов.