Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:39Заразились
на 25.04В России 4 762 569+8 780В мире 146 836 524+374 873

"Полюс" оштрафован на 1 млн рублей за нарушения на Олимпиадинском ГОКе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Енисейское управление Ростехнадзора сообщило, что оштрафовало АО "Полюс Красноярск" (входит в группу ПАО "Полюс") в общей сложности на миллион рублей за нарушения при строительстве и реконструкции объектов Олимпиадинского ГОКа (Северо-Енисейский район).

Апрельская проверка выявила больше ста нарушений на складе сырьевой серной кислоты №1, на участке термощелочной обработки Олимпиадинской ЗИФ и участке нейтрализации фугата Олимпиадинского ГОКа, сообщило ведомство.

К примеру, на одном из объектов строительно-монтажные работы проводились без разрешения на реконструкцию. Также обнаружилось, что на объектах по эстакадам инженерных коммуникаций проходят непроектные трубопроводы, опоры эстакад имеют отклонения от предельно допустимых значений.

Были выявлены повреждения гидроизоляции горловины топливных резервуаров, факты незавершения строительно-монтажных работ по системе противоаварийных защит склада серной кислоты, благоустройству территории других объектов, а также прочие нарушения.

Крупнейшая бизнес-единица "Полюса" - Красноярская - разрабатывает месторождения Олимпиада (Олимпиадинский ГОК - основной добывающий актив группы), Благодатное и Титимухта.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания, разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Основной акционер "Полюса" - компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов.

Полюс Енисейский Ростехнадзор Олимпиадинский ГОК Полюс Красноярск PGIL Саид Керимов

Новости по теме

Новости

Власти Башкирии нашли новый источник сырья для национализированной БСК

Власти Башкирии нашли новый источник сырья для национализированной БСК

В РФ могут ввести временный запрет на экспорт бензина

Нефть подешевела на опасениях из-за пандемии и ожиданиях встречи ОПЕК+

Нефть подешевела на опасениях из-за пандемии и ожиданиях встречи ОПЕК+

Рубль утром умеренно ослабел к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль утром умеренно ослабел к доллару и евро вслед за нефтью
Экономический кризис

Доля туризма в мировом ВВП в 2020 году снизилась вдвое

"СИБУР" и "ТАИФ" объединяют нефтегазохимический бизнес. Обобщение

"СИБУР" и "ТАИФ" объединяют нефтегазохимический бизнес. Обобщение

Цена палладия превысила $2900 за унцию и достигла рекорда

"Северный поток 2" пообещали достроить в 2021 году

"Северный поток 2" пообещали достроить в 2021 году

Минск запретил ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

Минск запретил ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

В Элисте заявили о попытке захватить нефтяные месторождения

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');