В Смольном объяснили рост безработицы наплывом желающих получить пособия

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге резко выросла безработица, потому что люди, работавшие неофициально, решили встать на биржу труда, чтобы получить помощь от государства, объяснил глава комитета Смольного по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

Он напомнил, что в июне 2020 года в Службе занятости было зарегистрировано 92 000 безработных, против чуть больше 12 000 в июне 2019 года. По словам чиновника, такой кратный рост "не характерен для Петербурга", такого не было ни в кризис 2008 года, ни в 2011 году. Значительных сокращений штата на городских предприятиях власти также не заметили.

Ситуацию на бирже труда он связал с упрощением регистрации и со стремлением получить материальную помощь от государства.

Москаленко напомнил, что в условиях пандемии на бирже разрешили регистрироваться через интернет и что те, кто зарегистрировался, получили право на материальную поддержку из федерального и регионального бюджетов, а также на выплату неработающим на детей.

По оценке экспертов, четверо из пяти зарегистрированных на бирже труда Петербурга не потеряли работу, а работали или по-прежнему продолжают работать в неформальном секторе, добавил чиновник.

На конец июня в службе занятости Петербурга состояло на учете 106 400 не занятых трудовой деятельностью граждан, из которых 91 800 имели статус безработного, по данным комитета по экономической политике. Работодатели искали людей на 34 000 вакансий.