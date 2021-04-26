Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:40Заразились
на 26.04В России 4 771 372+8 803В мире 147 189 618+727 967

Германская Petkus из-за пандемии прервала создание производства сельхозтехники на Кубани

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Германская Petkus Technologie GmbH из-за пандемии приостановила в Краснодарском крае строительство завода по производству оборудования для подготовки семян к посеву. Об этом сообщил гендиректор ООО "Петкус Русланд Холдинг" Александр Шнайдер в диалоге с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

По его словам, компания прорабатывала эту возможность в 2019 году. В 2021 году Petkus готова приступить к проекту снова и конкретно его обсуждать с российской стороной.

"У нас есть видение по участку земли, - сказал Шнайдер. - Наша фирма не такая большая, как, к примеру, Claas, объемы инвестиций, которые мы готовы вложить в производство, небольшие. Тем не менее, мы готовы вкладываться в производство, хотели бы понять, какую помощь можно ожидать от региона".

Вице-губернатор Александр Руппель ответил, что для инвесторов в крае разработан комплекс мер поддержки.

"Мы предоставляем льготы по налогу на имущество от трех до 10 лет в зависимости от суммы инвестиций, возможность предоставления земельного участка без торгов. Также предусмотрена компенсация затрат на строительство инфраструктуры, и сопровождение инвестиционного проекта на всей стадии его реализации", - сказал он.

Соглашение о строительстве завода сельхозоборудования в Краснодаре с инвестициями 65 млн рублей президент группы компаний Petkus Марк Шольц и вице-губернатор Краснодарского края Сергей Алтухов подписали в 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме. Инвестор планировал построить в Краснодарском крае предприятие производственной мощностью 500 единиц техники в год.

Компания Petkus основана в 1852 году, осуществляет услуги по продаже, сервису и инжинирингу семяочистительных машин и комплексных семенных линий. В настоящее время, по данным на сайте компании, подразделения Petkus расположены в 20 странах мира.

Petkus Technologie Александр Шнайдер Краснодарский край Вениамин Кондратьев Александр Руппель коронавирус

Новости по теме

Новости

Возврат к нормальной жизни: и хочется, и колется. Обзор

Возврат к нормальной жизни: и хочется, и колется. Обзор

Brent подешевела до $65,1 на опасениях из-за COVID-ситуации в Индии

Brent подешевела до $65,1 на опасениях из-за COVID-ситуации в Индии

Курс биткойна подскочил на 11% - выше $53 тысяч

ЦБ обеспокоился резким ростом выдачи потребкредитов в марте

Нефтегазохимия не для всех - "СИБУР" предпочел IPO слияние с "ТАИФом". Обзор

Нефтегазохимия не для всех - "СИБУР" предпочел IPO слияние с "ТАИФом". Обзор

На длинных майских праздниках будут отдыхать менее четверти россиян

Прокуратура выявила картельный сговор почти 20% поставщиков лекарств

Власти Башкирии нашли новый источник сырья для национализированной БСК

Власти Башкирии нашли новый источник сырья для национализированной БСК

В РФ могут ввести временный запрет на экспорт бензина

Нефть подешевела на опасениях из-за пандемии и ожиданиях встречи ОПЕК+

Нефть подешевела на опасениях из-за пандемии и ожиданиях встречи ОПЕК+
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');