Германская Petkus из-за пандемии прервала создание производства сельхозтехники на Кубани

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Германская Petkus Technologie GmbH из-за пандемии приостановила в Краснодарском крае строительство завода по производству оборудования для подготовки семян к посеву. Об этом сообщил гендиректор ООО "Петкус Русланд Холдинг" Александр Шнайдер в диалоге с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

По его словам, компания прорабатывала эту возможность в 2019 году. В 2021 году Petkus готова приступить к проекту снова и конкретно его обсуждать с российской стороной.

"У нас есть видение по участку земли, - сказал Шнайдер. - Наша фирма не такая большая, как, к примеру, Claas, объемы инвестиций, которые мы готовы вложить в производство, небольшие. Тем не менее, мы готовы вкладываться в производство, хотели бы понять, какую помощь можно ожидать от региона".

Вице-губернатор Александр Руппель ответил, что для инвесторов в крае разработан комплекс мер поддержки.

"Мы предоставляем льготы по налогу на имущество от трех до 10 лет в зависимости от суммы инвестиций, возможность предоставления земельного участка без торгов. Также предусмотрена компенсация затрат на строительство инфраструктуры, и сопровождение инвестиционного проекта на всей стадии его реализации", - сказал он.

Соглашение о строительстве завода сельхозоборудования в Краснодаре с инвестициями 65 млн рублей президент группы компаний Petkus Марк Шольц и вице-губернатор Краснодарского края Сергей Алтухов подписали в 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме. Инвестор планировал построить в Краснодарском крае предприятие производственной мощностью 500 единиц техники в год.

Компания Petkus основана в 1852 году, осуществляет услуги по продаже, сервису и инжинирингу семяочистительных машин и комплексных семенных линий. В настоящее время, по данным на сайте компании, подразделения Petkus расположены в 20 странах мира.