Эксперт заявил о резком снижении инвестиций из ФРГ в экономику РФ

Причиной этого стала пандемия коронавируса, сообщили в Российско-Германской внешнеторговой палате

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп сообщил о резком снижении инвестиций из Германии в российскую экономику.

"После активного роста в 2018 и 2019 годах объем чистых прямых инвестиций немецкого бизнеса в Россию продемонстрировал резкое снижение. В период с марта по июнь немецкие компании вывели из России в общей сложности 1,1 млрд евро. Об этом свидетельствуют последние данные Бундесбанка, имеющиеся в распоряжении Российско-Германской внешнеторговой палаты", - сказал Шепп в понедельник "Интерфаксу".

"Тем не менее общий объем инвестиций в первой половине 2020 года вырос почти на 700 млн евро. Многие инвестиции были отложены и заморожены. Глобальные меры по борьбе с коронавирусом усиливают неуверенность среди инвесторов, вкладывающих средства в Россию", - сказал собеседник агентства.

Глава ВТП отметил, что в 2018 и 2019 годах объем чистых прямых инвестиций составил 3,8 и 2,6 млрд евро соответственно, достигнув рекордных значений. "Многие компании уже настроились на хороший год для бизнеса в России, но тут пришел коронавирус", - сказал он.

"Во втором квартале текущего года уровень немецких инвестиций стал самым низким за последние 20 лет. На период с марта по июнь пришелся пик общероссийских ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, которые привели к остановкам поставок и производства также и на немецких предприятиях", - сказал Шепп.

При этом глава ВТП отметил, что торговый оборот Германии и России в первом полугодии упал на 24%, составив 22 млрд евро. "Таким образом, по объему торговли с Германией Россия заняла лишь четвертое место среди стран Восточной Европы после Польши, Чехии и Венгрии", - сказал Шепп.

Российско-Германская внешнеторговая палата представляет интересы немецких компаний в РФ и российских компаний в ФРГ. Объединяя 900 компаний-членов, ВТП является крупнейшей иностранной бизнес-ассоциацией в России. В настоящий момент на российском рынке представлены 4 274 компании с немецким капиталом.