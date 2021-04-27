Tesla завершила I квартал с рекордной прибылью

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. завершил первый квартал 2021 с рекордной прибылью, однако выручка компании оказалась немного хуже прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе Tesla, ее чистая прибыль в январе-марте составила $438 млн, или $0,39 в расчете на акцию, по сравнению с $16 млн, или $0,02 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

В минувшем квартале Tesla продала квоты на выбросы другим автопроизводителям на рекордную сумму - $518 млн, что на 46% превысило продажи за тот же период предыдущего года. Без продажи квот Tesla завершила бы квартал с убытком.

В первом квартале компания также заработала $101 млн на продаже биткойнов.

Квартальная выручка Tesla подскочила на 74%, до $10,39 млрд по сравнению с $5,99 млрд за тот же период годом ранее, когда автопроизводитель был вынужден закрыть завод в Китае из-за пандемии.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $509 млн, выручку - в $10,48 млрд.

В сообщении Tesla говорится о "существенном росте" продаж автомобилей. В начале апреля Tesla сообщала, что в январе-марте отгрузила покупателям 184,8 тыс. автомобилей.

Стоимость автомобилей Tesla в первом квартале увеличилась на 13% по сравнению с тем же периодом годом ранее. При этом в компании отмечают, что темпы роста рентабельности ее операций, а также снижения расходов, были еще более высокими.

Проблемы с поставками комплектующих вынудили Tesla приостановить производство на предприятии во Фримонте (Калифорния) в феврале на два дня. Другим автопроизводителям, включая General Motors, Ford и Volkswagen также пришлось остановить часть производственных мощностей из-за дефицита комплектующих.

Продажи обновленной модели люксового седана Tesla - Model S - стартуют "в очень скором времени", обещают в компании. В сообщении Tesla также отмечается, что производство автомобилей Model Y на шанхайском предприятии компании продолжает расти, а строительство предприятий в Техасе и Берлине "продвигается".

Tesla планирует наращивать производственные мощности "как можно быстрее" и рассчитывает со временем добиться среднегодовых темпов реализации автомобилей в 50%.

"В некоторые годы мы можем расти быстрее, и это, вероятно, произойдет в 2021 году", - говорится в пресс-релизе компании.

Акции Tesla подешевели на 1,6% на дополнительных торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 4,6%.