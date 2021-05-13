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Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны

Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны
Фото: David Zalubowski/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей Tesla приостанавливает прием биткойнов как средства оплаты из-за неэкологичного способа ее получения. Об этом в среду заявил глава Tesla Илон Маск в твиттере.

"Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткойна. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна", - написал Маск в соцсети.

Пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии компания не планирует также продавать свои биткойны и использовать их для операций.

На фоне этого заявления стоимость биткойна минувшей ночью упала до $46,8 тыс., следует из данных портала CoinDesk. К 3:45 (по московскому времени) курс поднялся до $50 тыс. за монету.

Tesla Илон Маск

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