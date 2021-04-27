Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,02-0,2%

Упали акции "Магнитогорского металлургического комбината" на новостях об SPO

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips вслед за индексами в США и дорожающей нефтью (Brent поднялась к $66 за баррель) на прогнозах спроса ОПЕК+, сдерживающим "быков" фактором выступает просевшая фондовая Азия; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,02-0,2%, при этом упали акции "Магнитогорского металлургического комбината" на новостях об SPO в размере 3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3618,37 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1519,62 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,1%.

Доллар стоит 75,09 рубля (+0,12 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,1%), расписки TCS Group (+1%), бумаги ПАО "Полюс" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), Московской биржи (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Polymetal повышает прогноз Capex на 2022-2025 годы примерно на 25%, следует из презентации компании. В том числе на 2022 год Capex увеличен с $400 млн до $500 млн, на 2023 год - с $410 млн до $510 млн. План Capex на текущий год остается на уровне $560 млн.

Подешевели акции "ММК" (-2,7%), UC Rusal (-0,9%), банка ВТБ (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,5%), расписки Ozon (-0,4%), бумаги "Северстали" (-0,3%), "НЛМК" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

SPO ММК и решение совета директоров Sollers по дивидендам

Накануне вечером стало известно, что компания Mintha Holding Limited, представляющая интересы основного владельца ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктора Рашникова, продает 3% акций компании в формате ускоренного формирования книги заявок. Организатором выступает Goldman Sachs. Всего размещается 335 229 900 акций ММК, доля Mintha в компании по итогам сделки сократится до 81,26%, а free float вырастет с 15,74% до 18,74%, говорится в сообщении предприятия.

Совет директоров ПАО "Соллерс" (+0,4%) рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2020 год в связи с убытком, говорится в сообщении автопроизводителя. Последний раз Sollers платил дивиденды по итогам работы в 2013 году - было выплачено 100,8 млн руб., по 52,52 руб. на акцию. Sollers пока не публиковал отчетность по МСФО за 2020 год.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (бренд "Россети Центр и Приволжье", Нижний Новгород) (+1,1%) по итогам первого квартала 2021 года получило чистую прибыль в размере 4,242 млрд рублей, что на 2,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ.

Чистая прибыль ПАО "МРСК Центра" (+1,1%) в январе-марте этого года составила 2,17 млрд руб., что на 39,7% больше показателя аналогичного периода 2020 года, следует из отчетности компании.

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать неоднозначным: азиатские индексы преимущественно снижаются, сырьевые валюты незначительно слабеют, но сырьевые контракты торгуются в "плюсе" (растут нефть, медь и никель). Из политического фона можно выделить заявление Госдепартамента США о том, что Минские соглашения должны быть основой урегулирования конфликта на Украине. Во вторник операционную отчетность представят "Русал", En+ Group, а X5 Retail Group отчитается по МСФО за I квартал. Совет директоров "АЛРОСА" обсудит дивиденды.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, покупки на рынках акций продолжает сдерживать ситуация с коронавирусом в мире. В текущий момент особое беспокойство вызывает азиатский регион - в Японии правительство вынуждено было пойти на ужесточение карантинных ограничений в связи с новой вспышкой заболеваемости, а в Индии наблюдаются высокие темпы заражения. Сложившаяся ситуация ведет к пересмотру инвесторами ожиданий относительно темпов восстановления экономики азиатского региона, что способствует ухудшению отношения игроков к рисковым активам, не позволяя наращивать их доли в портфелях.

Плюс к этому сдерживающим фактором выступает и предстоящее заседание американского регулятора, в преддверии которого часть инвесторов могла взять паузу в принятии инвестиционных решений. В текущий момент ФРС вряд ли пойдет на какие-то изменения в денежно-кредитной политике, а основное внимание рынков будет сосредоточено на комментариях, в которых, скорее всего, представители регулятора в очередной раз укажут на необходимость длительного сохранения мягкой ДКП в связи с рисками пандемии и временности инфляционных рисков.

Индекс МосБиржи во вторник может сделать еще один шаг в середину диапазона 3600-3700 пунктов. При этом, учитывая позитивную динамику цен на нефть, в лидеры может выйти нефтегазовый сектор, считает Зварич.

В США в понедельник фондовые индексы S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq Composite (+0,9%) завершили торги на рекордно высоких отметках, инвесторы готовятся к одной из самых загруженных недель сезона отчетности в США.

Более трети компаний, входящих в состав S&P 500, опубликуют свои финансовые результаты на этой неделе, включая таких технологических гигантов, как Microsoft, Apple, Alphabet, Facebook и Amazon.com. В минувшую пятницу рынок акций США вырос после распродажи днем ранее, которую спровоцировали сообщения о планах президента США Джо Байдена повысить налог на доход от прироста капитала для состоятельных частных инвесторов почти вдвое.

В центре внимания участников рынка также итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду, 28 апреля. Ожидается, что регулятор сохранит приверженность мягкой денежно-кредитной политике, даже несмотря на экономический подъем.

Согласно опубликованным в понедельник данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на пересмотренные 0,9% в феврале. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение объема заказов в прошлом месяце на 2,5%. Респонденты Dow Jones и The Wall Street Journal ожидали повышения на 2,2%.

Во вторник в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,01%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Помимо итогов заседания ФРС инвесторы ожидают, что в среду президент США Джо Байден в ходе своего первого обращения к обеим палатам Конгресса представит детали плана инфраструктурных расходов и налоговой реформы.

Банк Японии сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля. Японский ЦБ понизил прогноз инфляции на текущий финансовый год до 0,1% с 0,5%, которые ожидались в январе. Прогноз роста ВВП был повышен до 4% с 3,9%. Регулятор предупредил о рисках для экономики страны, связанных с тем, что пандемия продолжает оказывать давление на потребление.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены растут на фоне улучшения прогноза спроса на текущий год техническим комитетом ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg. Цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов МосБиржи в понедельник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $66 за баррель (+0,5% и -0,7% накануне), июньская цена WTI - $62,25 за баррель (+0,6% и -0,4% накануне).

Эксперты техкомитета в понедельник, 26 апреля, повысили прогноз роста спроса на нефть в 2021 году до 6 млн баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся в марте 5,6 млн б/с, сообщили делегаты встречи. При этом, они считают, что избыток запасов нефти, сформировавшийся на мировом рынке в период пандемии, полностью сойдет на нет до конца текущего квартала.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо также заявил об улучшении перспектив нефтяного рынка, отметив "положительные сигналы в отношении мировой экономики". Однако он подчеркнул, что существует множество факторов, которые требуют постоянного наблюдения и бдительности.

Техкомитет ОПЕК+ также предупредил, что сложная эпидемиологическая ситуация в Индии, Японии и Бразилии может ограничить повышение спроса на нефть.