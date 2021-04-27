Индекс Мосбиржи просел к 3600 пунктам вслед за акциями металлургов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские биржевые индексы во вторник просели вслед за падением котировок металлургических компаний во главе с ММК на новостях об SPO ММК в размере 3% и о том, что ФАС возбудила три дела на рынке плоского проката. Снижение сдерживала подорожавшая нефть.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,3%, до 3600,6 пункта, индекс РТС снизился на 0,2%, до 1516,01 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 8%.

Доллар подешевел на 15 копеек до 74,82 рубля.

Подешевели во вторник акции "ММК" (-8%), "Северстали" (-3,6%), UC Rusal (-3,3%), "АЛРОСА" (-3,1%), "НЛМК" (-3,1%), Polymetal (-2,8%), "РусГидро" (-2,5%), расписки Ozon (-2,5%), бумаги ПАО "Полюс" (-1,9%), АФК "Система" (-1,8%), расписки TCS Group (-1,2%), акции "Интер РАО" (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

26 апреля вечером стало известно, что компания Mintha Holding Limited, представляющая интересы основного владельца ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктора Рашникова, продает 3% акций компании в формате ускоренного формирования книги заявок. Организатором выступает Goldman Sachs. Всего размещается 335 млн 229 тыс. 900 акций ММК, доля Mintha в компании по итогам сделки сократится до 81,26%, а free float вырастет с 15,74% до 18,74%, говорится в сообщении предприятия.

Негативом для сектора металлургов стала новость, что ФАС возбудила три дела на рынке плоского проката против "Северстали", ММК и НЛМК, которые, по мнению ведомства, поддерживали монопольно высокие цены.

"Рассмотрение в рамках трех разных дел позволит избежать доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий, - говорится в сообщении ФАС. - В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы".

Polymetal повышает прогноз capex на 2022-2025 годы примерно на 25%, следует из презентации компании. В том числе на 2022 год capex увеличен с $400 млн до $500 млн, на 2023 год - с $410 млн до $510 млн. План capex на текущий год остается на уровне $560 млн.

Подорожали акции "Московской биржи" (+1,6%), "Норникеля" (+1,6%), "Яндекса" (+1,3%), Сбербанка (+0,9% и +0,3% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Акции "Норникеля" выросли после известий о том, что компания намерена с 20 мая по 18 июня выкупить до 5 382 865 акций в ходе buyback, цена выкупа составит 27 780 рублей за акцию.

"Русал" во вторник представил сильные операционные результаты, согласно которым продажи выросли на 5% в годовом измерении, средняя цена реализации увеличилась на 9% в квартальном измерении при падении производства алюминия на 1% год к году. Инвесторы, однако, предпочли зафиксировать прибыль по бумаге, которая ранее уверенно росла.

В США в понедельник фондовые индексы S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq Composite (+0,9%) завершили торги на рекордно высоких отметках, инвесторы готовятся к одной из самых загруженных недель сезона отчетности в США.

Более трети компаний, входящих в состав S&P 500, опубликуют свои финансовые результаты на этой неделе, включая таких технологических гигантов, как Microsoft, Apple, Alphabet, Facebook и Amazon.com.

В центре внимания участников рынка также итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, которое завершится в среду. Ожидается, что регулятор сохранит приверженность мягкой денежно-кредитной политике, даже несмотря на экономический подъем.

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,04%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,04%), проседают Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,03-0,3%) и США (индекс S&P 500 просел на 0,04%).

Помимо итогов заседания ФРС инвесторы ожидают, что в среду президент США Джо Байден в ходе своего первого обращения к обеим палатам Конгресса представит детали плана инфраструктурных расходов и налоговой реформы.

На нефтяном рынке цены подросли на фоне улучшения прогноза спроса на текущий год техническим комитетом ОПЕК+, сообщает Bloomberg. Цена Brent к 18:50 по Москве находилась на уровне суточной давности. Июньские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2%, до $65,79 за баррель (-0,7% накануне), июньские фьючерсы на WTI дорожали на 0,6%, до $62,26 за баррель (-0,4% накануне).

Эксперты техкомитета в понедельник повысили прогноз роста спроса на нефть в 2021 году до 6 млн баррелей в сутки с ожидавшихся в марте 5,6 млн баррелей в сутки, сообщили делегаты встречи. При этом они считают, что избыток запасов нефти, сформировавшийся на мировом рынке в период пандемии, полностью сойдет на нет до конца текущего квартала.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо также заявил об улучшении перспектив нефтяного рынка, отметив "положительные сигналы в отношении мировой экономики". Однако он подчеркнул, что существует множество факторов, которые требуют постоянного наблюдения и бдительности.

Техкомитет ОПЕК+ тоже предупредил, что сложная эпидемиологическая ситуация в Индии, Японии и Бразилии может ограничить повышение спроса на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ИК Русс-инвест" (+39,5%), ГДР MDMG (+11%), акции ПАО "Ковровский механический завод" (+9,2%), "Квадры" (+8,5%), банка "Кузнецкий" (+5,3%), АДР HeadHunter (+3,9%), акции "ТГК-14" (+2,6%).

Чистая прибыль ПАО "МРСК Центра" (+2,3%) в январе-марте этого года составила 2,17 млрд рублей, что на 39,7% больше показателя аналогичного периода 2020 года, следует из отчетности компании.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (бренд "Россети Центр и Приволжье", Нижний Новгород) (+0,6%) по итогам первого квартала 2021 года получило чистую прибыль в размере 4,242 млрд рублей, что на 2,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ.

Подешевели бумаги ПАО "Казаньоргсинтез" (-11,9% и -19,1% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (-10,5% и -2,4% "префы"), ПАО "Центр международной торговли" (-7,5% и -12,1% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (-5,8%).

Совет директоров ПАО "Соллерс" (-1,5%) рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2020 год в связи с убытком, говорится в сообщении автопроизводителя. Последний раз Sollers платил дивиденды по итогам работы в 2013 году - было выплачено 100,8 млн руб., по 52,52 руб. на акцию. Sollers пока не публиковал отчетность по МСФО за 2020 год.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 114,17 млрд рублей (из них 23,75 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 17,83 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,21 млрд рублей - на акции "ММК").