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СП ВТБ и "Ростелекома" договорилось о покупке доли в рекламной платформе MediaSniper

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "Платформа больших данных" (ПБД) - совместное предприятие банка ВТБ и ПАО "Ростелеком" - подписало соглашение о покупке доли в рекламной платформе MediaSniper, говорится в пресс-релизе банка.

Размер доли и сумма сделки в сообщении не называются.

За счет сделки ПБД рассчитывает быстрее занять заметную долю на рынке интернет-рекламы, в частности, путем создания совместных с MediaSniper продуктов и услуг в этой сфере.

Предполагается, что клиентами ПБД и MediaSniper будут как рекламодатели из различных отраслей, так и рекламные агентства. Партнеры рассчитывают получить первые эффекты от сделки в 2021 году.

В пресс-релизе отмечается, что рынок интернет-рекламы является перспективным направлением для применения алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения с точки зрения монетизации Big Data. В частности, в 2020 году объем рынка интернет-рекламы превысил 250 млрд рублей.

ВТБ и "Ростелеком" создали совместное предприятие "Платформа больших данных" в марте 2020 года. Совладельцами компании в равных долях выступают ООО "Коммит Кэпитал" - 100-процентная "дочка" "Ростелекома", а также закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Цифровые инвестиции" под управлением ВТБ.

В марте 2021 года заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик говорил, что СП планирует к 2025 году занять более 10% рынка сервисов Big Data в РФ.

Также сообщалось, что в рамках развития СП рассматривает возможность потенциальных сделок M&A: поглощение бизнесов, комплементарных для ПБД, а также инвестиций в крупные пакеты возможных будущих партнеров по Big Data.

MediaSniper ВТБ Ростелеком

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