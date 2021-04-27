В Сокольниках открыли завод по производству электробусов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл во вторник завод по производству электробусов в Сокольниках.

Как сообщается в материалах мэрии, летом 2019 года на Московском урбанистическом форуме правительство Москвы и ПАО "Камаз" подписали соглашение о реализации проекта по созданию производства электробусов. Площадкой для размещения новых мощностей стал филиал Мосгортранса - Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод (СВАРЗ).

"Мы договорились с "Камазом", чтобы здесь, в Москве, создать мощный центр, который бы делал самое главное, что есть в этом электробусе, – это не двери, и не шасси, и не колеса, а программное обеспечение, электрическую часть. И на этом заводе, который мы сегодня открываем, идет начинка электрической части электробусов. В Сколково размещен мощный R&D-центр, еще 700 человек работают в различных парках автобусных Москвы по эксплуатации пассажирского транспорта", - сказал Собянин.

По его словам, в Москве разворачивается большая программа замены автобусного парка, переход на электробусы, и это значительно улучшает экологию и создает новейшие технологические продукты.

"Сегодня электробусный парк – самый большой в Европе, и мы с каждым годом будем наращивать объемы. Практически прекратили закупку автобусов на дизельном топливе, на моторном топливе, полностью начинаем переходить на электробусы. Сегодня их 600, каждый год будут закупаться достаточно большие объемы – таким образом, чтобы постепенно весь автобусный парк, или по крайней мере большая часть, была переведена на электробусы. Для того чтобы запустить такую программу, много что надо было сделать", - отметил Собянин.

По его словам, были заключены контракты жизненного цикла, производители берут на себя обслуживание электробусов на протяжении 15 лет. Мэр отметил, что производители создали очень хорошие, высокого уровня образцы наземного пассажирского транспорта и продолжают их совершенствовать.

"Это новый технологический уровень для нашего машиностроения, для пассажирского наземного транспорта, причем уровень мировой. Я уверен, что будет востребован в других регионах и других странах. Считаю, что проект идет неплохо, то, что компания создала здесь центр компетенции – это и сервисное обслуживание, и программное обеспечение, и частичная сборка, – это дает свою синергию", - заключил мэр.

Как сообщается в материалах мэрии, в апреле 2021 года был завершен I этап работ – модернизация производственных помещений СВАРЗ площадью 7 тысяч квадратных метров. Созданные производственные мощности рассчитаны на сборку до 500 электробусов в год. В Москве будет проводиться порядка 20 сборочных операций – от установки дверей и отделки салона до установки "мозга" электробуса – программного обеспечения, которое управляет его узлами и агрегатами. На новом производстве создано 100 высокотехнологичных рабочих мест. Инвестиции в проект составили 325 млн рублей. Налоговые отчисления в бюджет города составят порядка 60 млн рублей в год.

В настоящее время на территории СВАРЗ производится тестовая сборка, проверка и обкатка электробусов. Уже собрано 11 машин, из них полную проверку прошли пять электробусов. Ожидается, что первый электробус московской сборки выйдет на маршрут уже в мае 2021 года.