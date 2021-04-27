"Роснефть" обошла "Газпром" в аукционе на участок в ЯНАО

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "Роснефть" победила в аукционе на Северо-Кустарниковский участок в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства природных ресурсов.

При стартовой цене в 696 млн рублей "Роснефть" заплатит 17,6 млрд руб.

"За Северо-Кустарниковский участок состязались "Роснефть" и "Газпром", - уточнил представитель ведомства

Аукционы по Западно-Ягенетскому и Лучистому участкам в ЯНАО не состоялись по причине отсутствия заявок, добавили в министерстве.

В пределах участка Северо-Кустарниковый площадью 3,731 тыс. кв. км расположено Тота-Яхинское газовое месторождение с извлекаемыми запасами газа категорий С1 - 1,611 млрд куб. м. Ресурсы нефти участка по категории D0 составляют 6,48 млн т, газа - 281,173 млрд куб. м, конденсата - 17,821 млн т. Ресурсы нефти по категории Dл составляют 0,6 млн т, газа - 25 млрд куб. м; по D1: нефти - 39 млн т, газа - 120,2 млрд куб. м, конденсата - 16 млн т.

Ресурсы по категории D2 составляют: нефти - 26,7 млн т, газа - 277,6 млрд куб. м, конденсата - 32 млн т. Ближайший нефтепровод находится в 152 км от участка (НПС Заполярье - Пурпе НПС), ближайший газопровод - в 94 км (Пеляткинское - Мессояхское), железная дорога - в 154 км, ЛЭП - в 347 км. Ближайшее шоссе находится 150 км юго-западнее участка, зимняя автомобильная дорога проходит через участок.

Площадь Лучистого участка 495,2 кв. км. Ближайший нефтепровод находится в 100 км от участка (НПС Заполярье - Пурпе НПС), ближайший газопровод - в 100 км (Заполярная ГКС - Пуртазовская ГКС), ближайшая железная дорога - в 61 км, ЛЭП - в 197 км, шоссе - в 75 км, зимние автомобильные дороги - в 12 км и 16 км. Лучистый участок поисково-разведочным бурением не изучен. Ресурсы нефти участка по категории D1 составляют 7,2 млн т, газа - 36 млрд куб. м, конденсата - 2,5 млн т. Ресурсы нефти по категории D2 - 5,6 млн т, газа - 24 млрд куб. м, конденсата - 1,8 млн т.

Западно-Ягенетский участок имеет площадь 1,836 тыс. кв. км. Ближайший нефтепровод находится в 72 км восточнее участка (Южно-Пырейное - Тарко-Салинская ЦПС), газопровод - в 20 км (Новый Уренгой ГКС - Ягенетская ГКС), железные дороги - в 40 км и 46 км, ЛЭП - в 90 км. Ближайшая зимняя автомобильная дорога располагается в 32 км восточнее участка, шоссе - в 46 км севернее. На участке недр Западно-Ягенетский пробурено 3 поисково-оценочные скважины глубиной 9,501 тыс. м.

Участок имеет ресурсы нефти по D0 в 29,542 млн т, газа - 20,825 млрд куб. м, конденсата - 3,203 млн т. Ресурсы нефти по категории Dл составляют 5 млн т, газа - 4 млрд куб. Ресурсы нефти по D1 составляют 14,4 млн т, газа - 71,2 млрд куб. м, конденсата - 7,7 млн т; по категории D2: нефти - 6,2 млн т, газа - 17,6 млрд куб. м, конденсата - 1,9 млн т. Стартовый размер платежа Лучистого участка - 34,01 млн руб., Северо-Кустарникового - 696,77 млн руб., Западно-Ягенетского - 309,21 млн руб.

В 2017 году "Роснефть" заплатила на аукционе 20 млрд руб. за право разработки Эргинского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе с запасами 100 млн тонн нефти. Стартовый платеж составлял 7,4 млрд рублей.