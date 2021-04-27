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Ford решил сам выпускать аккумуляторы для электромобилей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor Co. планирует запустить собственное производство литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, пишет The Wall Street Journal.

Компания намерена в следующем году открыть на юго-востоке штата Мичиган центр по разработке аккумуляторов стоимостью $185 млн. Как заявил главный инженер Хау Тай-Танг, в конечном итоге Ford планирует сам выпускать батареи для электромобилей.

Аккумуляторы на сегодняшний день являются самым дорогим компонентом электромобилей, на них приходится не менее четверти общей стоимости, а предприятия по производству аккумуляторов требуют огромных инвестиций, отмечает The Wall Street Journal.

Сейчас Ford закупает батареи у сторонних поставщиков. Например, в версии с электродвигателем популярного пикапа F-150, которые начнут продаваться в следующем году, будут использоваться аккумуляторы корейской SK Innovation Co.

Ford Motor США Мичиган SK Innovation

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