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Saudi Aramco увеличила квартальную прибыль на 30%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года чистая прибыль нефтяной компании Saudi Aramco выросла на 30% в годовом исчислении и составила $21,7 млрд.

В компании рост прибыли объяснили укреплением нефтяного рынка, а также более высокой маржей в нефтепереработке и химической промышленности, которая частично компенсировала снижение нефтедобычи.

Денежный поток Saudi Aramco от операционной деятельности вырос на 18%, составив $26,5 млрд, свободный денежный поток увеличился на 21,7% - до $18,3 млрд.

Капитальные затраты Saudi Aramco в отчетный период составили $8,2 млрд, увеличившись на 10,8% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

На выплату дивидендов по итогам января-марта компания направит $18,8 млрд. Ранее Saudi Aramco заявляла, что будет придерживаться уровня ежеквартальных дивидендов в размере $18,75 млрд - $75 млрд в год, исполняя свои обязательства перед акционерами.

Средняя суточная добыча углеводородов Saudi Aramco в первом квартале составила 11,5 млн б.н.э., включая нефть в объеме 8,6 млн б/с (9,8 млн б/с в первом квартале 2020 года).

Saudi Aramco Саудовская Аравия

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