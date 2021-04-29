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В Минэкономразвития уже внесли предложение ограничить экспорт гречихи

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз уже внес в подкомиссию Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию предложение снизить экспорт гречихи, комиссия прорабатывает этот вопрос, сообщили в пресс-службе министерства.

Там добавили, что это делается по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"По информации Минсельхоза, данное предложение связано с повышенным спросом на гречиху на внешних рынках и, как следствие, рисках повышения внутренних цен на фоне растущего экспорта. В частности, средняя цена на эту продукцию за период с 1 января по 30 марта 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 39% и составила $571,2 за тонну", - объяснили в пресс-службе.

Ранее 29 апреля секретариат Белоусова сообщил, что первый вице-премьер поручил Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС быстро подготовить и представить в Минэкономразвития предложения о том, как сократить экспорт гречихи в 2021 году и обсудить этот вопрос на таможенной подкомиссии.

Росстат 28 апреля сообщил, что гречка с 20 по 26 апреля подорожала на 0,6%, с начала апреля - на 2,2%, с начала года - на 4,4%. Ранее в тот же день "Ведомости" сообщили, что ритейлеры и поставщики обсуждают повышение цен на крупы, в том числе на гречку.

Минсельхоз Андрей Белоусов ФАС Минэкономразвития Росстат

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