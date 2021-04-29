Белоусов поручил проработать меры по снижению экспорта гречки

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС быстро подготовить и представить в Минэкономразвития предложения о том, как сократить экспорт гречихи в 2021 году и обсудить этот вопрос на таможенной подкомиссии. Об этом сообщил секретариат Белоусова.

"Минэкономразвития поручено рассмотреть данный вопрос на очередном заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции", - процитировали в секретариате.

Поручение было сформулировано после совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые потребительские товары. Также Белоусов поручил чиновникам обеспечить поступление в торговые сети импортного белого сахара, поступающего в рамках установленной квоты.

Росстат 28 апреля сообщил, что гречка с 20 по 26 апреля подорожала на 0,6%, с начала апреля - на 2,2%, с начала года - на 4,4%.

Ранее в тот же день "Ведомости" сообщили, что ритейлеры и поставщики обсуждают повышение цен на крупы, в том числе на гречку. Опрошенные изданием эксперты сообщили, что обсуждается повышение закупочных цен на 7-15%. В Минсельхозе на это заявили, что в стране производится достаточно круп, чтобы покрыть внутреннюю потребность. Но, чтобы не допустить роста цен и повысить уровень обеспеченности внутреннего рынк, министерство планирует расширить посевные площади под основными крупяными культурами в 2021 году.