Фондовый рынок США в четверг вырос, индекс S&P 500 обновил рекордный максимум

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в четверг на статданных и корпоративной отчетности, при этом S&P 500 достиг рекордно высокого уровня.

Экономика США в первом квартале увеличилась на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 6,1%, сообщает Trading Economics. При этом респонденты The Wall Street Journal предполагали повышение на 6,5%, агентства Bloomberg - на 6,7%. ВВП США в четвертом квартале вырос на 4,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 13 тыс. - до 553 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 566 тыс., а не 547 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения числа заявок до 549 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

В среду фондовый рынок США завершил торги снижением после завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индекс Dow Jones опустился на 0,48%, S&P 500 - на 0,08%, Nasdaq - на 0,28%.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 апреля. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что экономика США восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, быстрее, чем ожидалось, однако восстановление "остается неравномерным и далеко от завершения".

Помимо этого, президент США Джо Байден, выступивший в среду в Конгрессе, представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд.

Инвесторы в четверг также оценивали очередную порцию финансовых отчетов американских компаний.

Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2021 года на 94%, выручку - на 48%, благодаря существенному скачку доходов от рекламы. Акции Facebook подскочили в цене на 7,3%.

Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, увеличила выручку во втором финансовом квартале примерно в 1,5 раза, при этом показатель оказался выше прогнозов рынка. Стоимость акций компании увеличилась на 4,5%.

Сеть пиццерий Domino's Pizza Inc. в первом квартале сократила чистую прибыль до $117,8 млн, или $3 на акцию, со $121,6 млн, или $3,07 на акцию, годом ранее. Выручка выросла до $983,7 млн с $873,1 млн. Аналитики ожидали чистую прибыль в расчете на акцию на уровне $2,94 при выручке в $985 млн. Котировки акций Domino's выросли на 3%.

Apple Inc. увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале более чем в два раза, выручку - на 54%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка. Однако котировки бумаг Apple снизились на 0,7%.

Чистый убыток круизного оператора Royal Caribbean Group в первом квартале уменьшился до $1,13 млрд, или $4,66 на акцию, с $1,44 млрд, или $6,91 на акцию. Скорректированный убыток в расчете на акцию составила $4,44. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали показатель на уровне $4,61 в расчете на акцию. Компания получила уведомление от Центров по контролю за заболеваниями США (CDC) о возможном возобновлении круизов в США этим летом. Несмотря на это, акции Royal Caribbean потеряли в цене 3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 239,98 пункта (0,71%) и составил 34060,36 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 28,29 пункта (0,68%) - до 4211,47 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 31,52 пункта (0,22%) и составил 14082,55 пункта.