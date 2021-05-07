Рынок акций США вырос и индекс Dow Jones достиг нового рекорда

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Фондовый рынок США завершил волатильные торги четверга в плюсе, при этом индекс Dow Jones Industrial Average достиг нового рекордного максимума на фоне хорошей корпоративной отчетности и признаков улучшения ситуации на рынке труда.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 92 тыс. - до 498 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном в четверг. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 590 тыс., а не 553 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 540 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Производительность труда в США в первом квартале 2021 года выросла на 5,4%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Стоимость рабочей силы в США в январе-марте уменьшилась на 0,3%. Эксперты в среднем ожидали увеличения первого показателя на 4,3% и снижения второго на 0,8%, сообщает Trading Economics.

Акции компаний из секторов технологий и коммуникаций S&P 500 в четверг выросли на 1% и 1,1% соответственно. Бумаги финансового сектора прибавили 1,4%.

Наименьший рост из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали акции компаний из сферы здравоохранения. Большую часть дня этот сектор был в минусе на фоне сообщений о том, что администрация президента США Джо Байдена поддержала идею не распространять защиту интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса, чтобы скорее положить конец пандемии.

По словам торгового представителя США Кэтрин Тай, американская администрация уверена в необходимости защиты интеллектуальной собственности, но в условиях пандемии COVID-19 выступает за отказ от патентов на вакцины от коронавируса.

Цена бумаг Moderna Inc. по итогам торгов снизилась на 1,4%, Pfizer Inc. - на 1%, тогда как бумаги Johnson & Johnson подорожали на 0,4%.

Примерно 85% компаний, входящих в расчет S&P 500, опубликовали квартальные результаты к утру четверга, их совокупная прибыль выросла на 50% в годовом выражении, по данным FactSet. При этом лишь у 57% компаний, представивших отчетность, зафиксирован существенный рост акций.

Moderna в первом квартале 2021 года впервые в своей истории вышла на прибыльный уровень. Выручка компании в минувшем квартале подскочила до $1,9 млрд, при этом $1,7 млрд были получены за счет продаж вакцины от COVID-19.

Котировки акций Etsy Inc. упали на 14,6% в четверг. Американская онлайн-площадка для торговли увеличила чистую прибыль в первом квартале в 12 раз, однако предупредила о замедлении темпов роста в ближайшее время.

Акции Uber Technologies Inc. подешевели на 8,9%. Американская компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, завершила первый квартал с минимальным убытком за время после выхода на открытый рынок, в том числе за счет продажи подразделения по разработке технологий беспилотного вождения ATG.

Цена бумаг PayPal Holdings Inc. выросла на 1,9%. Американская платежная система в первом квартале увеличила чистую прибыль в 13 раз, объем платежей на платформе достиг рекорда.

Бумаги Costco Wholesale Corp. подорожали на 2,8%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов увеличил продажи в апреле на 33,5% - до $15,21 млрд по сравнению с $11,39 млрд за тот же месяц прошлого года.

Капитализация Booking Holdings Inc. уменьшилась на 2,5%. Американская компания, которой принадлежат различные сервисы для путешествий, в первом квартале 2021 года значительно сократила чистый убыток, однако ее выручка упала в два раза.

Акции Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. потеряли в цене 6,8%. Американский круизный оператор в первом квартале сократил чистый убыток, но зафиксировал падение выручки на 99,8%, при этом результаты оказались хуже прогнозов рынка.

Рыночная стоимость Amazon.com Inc. повысилась на 1,1%. Основатель и главный исполнительный директор Джефф Безос на этой неделе продал акции компании на сумму около $2,48 млрд.

Котировки бумаг EQT Corp. опустились на 8,8%. Крупнейший независимый американский газодобытчик объявил о покупке компании Alta Resources Development LLC с активами на северо-востоке бассейна Марселл и добычей в 1 млрд куб. футов газа в сутки. Сделка будет профинансирована $1 млрд денежными средствами и новыми акциями EQT на $1,925 млрд, ее планируется завершить в третьем квартале 2021 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 318,19 пункта (0,93%) и составил рекордные 34548,53 пункта. Ранее в ходе торгов он также установил внутридневной рекорд на уровне 34561,29 пункта. С начала года индикатор прибавил 12,88%.

Standard & Poor's 500 вырос на 34,03 пункта (0,82%) - до 4201,62 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 50,42 пункта (0,37%) и составил 13632,84 пункта, прервав четырехдневную череду снижений.