Рубль утром слегка снижается к доллару и евро вслед за нефтью

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за перешедшей к снижению нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,66-74,75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,7025 руб./$1 (+6,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 90,495 руб./EUR1 (+3,75 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,4 коп. к уровню закрытия 29 апреля, до 81,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,02 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 34,37 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", слабое проседание рубля к доллару и евро на старте торгов 30 апреля связано с перешедшей к снижению нефтью. Ранее, в результате трехдневного подъема на сигналах усиления спроса на ключевых рынках, ее котировки достигли максимальных отметок за последние полтора месяца.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $68,27 за баррель, что на 0,42% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $64,67 за баррель, что на 0,52% ниже уровня на закрытие рынка 29 апреля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются: японский Nikkei 225 теряет 0,52%, китайский CSI 300 - 0,26%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,68%.

Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в четверг на статданных и корпоративной отчетности, при этом S&P 500 достиг рекордно высокого уровня.

Экономика США в первом квартале увеличилась на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 6,1%, сообщает Trading Economics. При этом респонденты The Wall Street Journal предполагали повышение на 6,5%, агентства Bloomberg - на 6,7%. ВВП США в четвертом квартале вырос на 4,3%.