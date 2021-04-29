Половина компаний РФ будет работать в объявленный нерабочим период 4-7 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Практически половина российских работодателей (48%) решила, что их сотрудники будут работать в период с 4 по 7 мая, которые в этом году объявлены нерабочими днями, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Исследование показало, что из компаний со штатной численностью сотрудников от 100 до 1000 человек работать собираются 60%.

Согласно опросу, чаще всего в первую декаду мая будут работать банки (73%), производственные компании (53%) и предприятия сферы услуг (52%)

По данным исследования, с 4 по 7 мая не будет работать персонал каждой четвертой компании (26%). Среди компаний, которые полным составом уйдут на майские каникулы, больше всего предприятий малого бизнеса (32%).

По данным SuperJob.ru, менеджмент 26% компаний пока не принял окончательное решение по этому поводу.

23 апреля президент Владимир Путин по предложению Роспотребнадзора объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Организациям при этом дали возможность самим решать, будут ли они работать с 4 по 7 мая.

Опрос был проведен 24-28 апреля 2021 года среди 1000 респондентов, представляющих кадровый менеджмент российских компаний, за исключением предприятий с непрерывным рабочим циклом, в 106 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.