Силуанов заявил, что инфляция в РФ к концу года чуть превысит 4%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в России к концу 2021 года чуть превысит 4%, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Динамика и бюджетных расходов, и действия Центрального банка по нормализации денежно-кредитной политики (ЦБ поднял ставку до нижней границы нейтрального коридора - ИФ) - все это сработает, и мы видим, что инфляция будет иметь тенденцию к понижению, и к концу года мы ожидаем выход инфляции на уровень 4%, может быть, плюс небольшие проценты (доли процентного пункта - ИФ)", - сообщил Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете.

Годовая инфляция в РФ на 26 апреля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, была посередине между 5,5% и 5,6% (5,55% без округления до десятых) после 5,53% на 19 апреля. По итогам марта годовая инфляция достигла максимального значения с ноября 2016 года, составив 5,8%.

Минэкономразвития ранее повысило прогноз по инфляции на 2021 год до 4,3% с 3,7% на фоне ускоренного роста цен в начале года.

Официальный прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2021 год был повышен до 4,7-5,2% с 3,7-4,2%.