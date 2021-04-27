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Правительство ждет инфляцию в РФ в 2021 году в интервале 4-4,5%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ прогнозирует инфляцию в РФ в 2021 году в интервале 4-4,5%, сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов, комментируя новый прогноз ЦБ по инфляции в 4,7-5,2%.

По его словам, инфляция замедляется на внутреннем рынке, а по некоторым товарам даже наблюдается снижение цен. Белоусов отметил, что министерства уже создали развернутую систему предупреждения рисков повышения цен.

"Мы сейчас смотрим тенденции, которые есть - мы видим ускорение цен на мировом рынке по целому ряду ключевых, в том числе продовольственных, товаров, с одной стороны. С другой стороны, сейчас Минэкономразвития и другие отраслевые ведомства уже создали достаточно развернутую систему предупреждения рисков повышения цен, начиная от мониторинга и анализа рисков и введения разных рыночных инструментов, которые позволяют оперативно демпфировать эти риски. Это касается и демпферов, сейчас прорабатывается вопрос по некоторым товарам возврата к практике интервенций, это, безусловно, субсидирование", - сказал первый вице-премьер.

"Наша оценка - мы выйдем, скорее всего, за границу 4% уровня, но мы видим, что инфляция на внутреннем рынке постепенно начала замедляться, а по отдельным товарам она находится в красной зоне (цены снижаются - ИФ), мы это тоже хорошо видим. Оценка по году находится в диапазоне от 4 до 4,5% - оценка правительства", - озвучил Белоусов прогноз кабмина по инфляции на 2021 год.

Министр экономического развития Максим Решетников на просьбу прокомментировать расхождения между прогнозом министерства (4,3%) и ЦБ (4,7-5,2%) и возможность коррекции прогноза, заявил: "Мы свой прогноз сделали".

Как сообщалось, ЦБ в пятницу, 23 апреля, поднял ключевую ставку с 4,5% до 5%. Одновременно Банк России существенно повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7-5,2% с 3,7-4,2%.

Минэкономразвития на прошлой неделе внесло в правительство сценарные условия прогноза (на основе которых будет готовиться бюджет), в котором повысило свой прогноз по инфляции на 2021 год с 3,7% до 4,3%.

Андрей Белоусов ЦБ РФ Минэкономразвития Максим Решетников

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