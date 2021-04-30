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Силуанов призвал получающих господержку аграриев сдерживать свои цены

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сельхозпроизводители, получающие поддержку от государства, должны ограничивать динамику цен на свою продукцию на внутреннем рынке, считает глава Минфина Антон Силуанов. Он сказал это, когда читал лекцию в Финансовом университете.

"У нас много предприятий сельского хозяйства получают меры господдержки. Получая их, тем не менее, увеличивают цены на внутреннем рынке, аргументируя тем, что цена на внешних рынках выросла, мы лучше туда будем отправлять нашу продукцию. А получают деньги из бюджета", - сказал министр.

"Поэтому, если ты получаешь деньги из бюджета, тогда будь добр, и ограничивай динамику стоимости своей продукции на внутреннем рынке. Наверное, так надо это делать. Собственно, мы в этом направлении, правительство, и двигаемся, разговариваем с производителями в таком ключе", - добавил он.

Хроника 27 января 2020 года – 30 апреля 2021 годаЭкономический кризис
Минфин Антон Силуанов

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