Минфин не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ 5 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Минфин сообщил, что 5 мая не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

Ведомство объяснило это решение тем, что ожидается низкая активность инвесторов в связи с тем, что дни с 4 по 7 мая по указу президента объявлены нерабочими.

Владимир Путин подписал такой указ по предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой. В правительстве объяснили, что компании и организации могут сами решать, будут ли отдыхать в эти дни между майскими праздниками.