COVID-вакцинация в Москве на праздниках продолжится в обычном режиме

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пункты вакцинации от коронавируса в российской столице во время праздников будут работать в обычном режиме, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"Работа прививочных пунктов в городских поликлиниках и мобильных бригад в популярных общественных местах продолжится в праздничные майские дни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что записаться на бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции или сделать это без предварительной записи в местах работы выездных бригад можно без каких-либо ограничений.

Для получения прививки от COVID-19 необходимо иметь при себе паспорт и при наличии - полис обязательного медицинского страхования.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Москве началась 4 декабря 2020 года.

Где можно привиться от коронавируса в Москве

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве с 18 января. Они принимают желающих сделать прививку, в частности, в ГУМе, ЦУМе, театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы", ТРЦ "Афимолл Сити", "Columbus", "Калужский", "Щелковский", "Водный", "Ривьера" и "Гагаринский", "Щука" и "Ереван-Плаза".

Привиться от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях.