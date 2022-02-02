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Saudi Aramco купила 7,4% норвежской IТ-компании Cognite

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco приобрела 7,4%-ную долю норвежского разработчика программного обеспечения Cognite AS, говорится в пресс-релизе норвежской компании.

Сделка прошла через "дочку" Aramco Overseas Company B.V., которая выкупила указанную долю у нефтяной компании Aker BP.

Cognite сотрудничает с Saudi Aramco, занимаясь цифровизацией и повышением эффективности бизнеса саудовской компании.

Саудовская Аравия Норвегия Cognite Saudi Aramco

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