Saudi Aramco купила 7,4% норвежской IТ-компании Cognite
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco приобрела 7,4%-ную долю норвежского разработчика программного обеспечения Cognite AS, говорится в пресс-релизе норвежской компании.
Сделка прошла через "дочку" Aramco Overseas Company B.V., которая выкупила указанную долю у нефтяной компании Aker BP.
Cognite сотрудничает с Saudi Aramco, занимаясь цифровизацией и повышением эффективности бизнеса саудовской компании.