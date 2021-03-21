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Saudi Aramco спрогнозировала рост спроса на нефть в 2021 году

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор компании Saudi Aramco Амин Нассер ожидает роста спроса на нефть в 2021 году.

"Мы рады, что есть признаки экономического восстановления. Мы ожидаем, что это будет продолжаться по мере того, как правительства и власти во всем мире вновь откроют экономику", - сказал он на брифинге.

Нассер сослался на экономические успехи Китая, отметив, где спрос на товары приближается к уровню, существовавшему до пандемии коронавируса.

Он сказал, что у Saudi Aramco есть планы реагирования на чрезвычайные ситуации и по противодействию любым атакам. Нассер также сообщил, что нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде, который был атакован в минувшую пятницу йеменскими хуситами и загорелся, начал восстанавливаться в течение нескольких часов.

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Между тем ранее в воскресенье компания объявила, что ее прибыль в 2020 году сократилась почти вдвое - до $49 млрд по сравнению с $88,2 млрд в 2019 году. Причиной стала пандемия COVID-19, которая привела к резкому падению цен на нефть из-за введенных экономических ограничений, в частности, в структуре транспорта.

нефть Саудовская Аравия Saudi Aramco Амин Нассер

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