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S7 запустит сервис экспресс-доставки грузов "от двери до двери"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Группа S7 запускает сервис экспресс-доставки грузов по России "от двери до двери".

Сервис позволяет отправлять грузы весом от 30 до 500 кг разных категорий: одежда и обувь, электроника и бытовая техника, запчасти и оборудование. Доставка выполняется за 24 часа или на следующий день, говорится в сообщении компании.

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Для перевозки грузов используются регулярные рейсы S7. Стоимость "будет сопоставима со средней стоимостью привычной экспресс-доставки, занимающей 2-3 дня", уверяют в S7.

В прошлом году на фоне падения мирового пассажиропотока из-за коронавируса S7 объявила о планах развивать грузовой сегмент бизнеса. Компания заказала два грузовых самолета Boeing 737-800BCF, один из которых пришел в феврале этого года.

S7 – российская авиационная группа, включает пассажирскую авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

S7

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