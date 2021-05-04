Pfizer увеличила квартальную прибыль и выручку на 45%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. увеличила как чистую прибыль, так и выручку в первом квартале 2021 года на 45%, а также улучшила годовые прогнозы, ожидая более высоких, чем предполагалось ранее, доходов от продажи вакцины от COVID-19.

В январе-марте 2021 года чистая прибыль Pfizer составила $4,88 млрд против $3,36 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию составила $0,86 против $0,6 годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $0,93 на акцию с $0,63 на акцию, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $0,77 на акцию.

Квартальная выручка Pfizer выросла до $14,58 млрд с $10,08 млрд годом ранее. Аналитики ожидали выручку компнии на уровне $13,54 млрд.

Выручка от продажи вакцин подскочила втрое, до $4,89 млрд с $1,61 млрд. Доход от продажи препаратов для лечения онкологических заболеваний вырос на 18%, до $2,86 млрд.

Согласно новым прогнозам Pfizer, в 2021 году ее прибыль без учета разовых факторов составит $3,55-3,65 на акцию, выручка - $70,5-72,5 млрд. Ранее компания прогнозировала скорректированную прибыль на уровне $3,1-3,2 на акцию, выручку - $59,4-61,4 млрд.

Прогноз годовой выручки от продажи вакцины от COVID-19 был повышен на 73%, до $26 млрд с $15 млрд. Компания рассчитывает, что поставки вакцины BNT162b2 по контрактам, заключенным до середины апреля, в этом году достигнут 1,6 млрд доз. Этот показатель может быть скорректирован при заключении дополнительных контрактов, отмечают в Pfizer.

Акции Pfizer прибавляют 1,6% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 8,2%.