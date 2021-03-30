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Глава "Ленфильма" сообщил о погашении большей части долгов студии

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - "Ленфильм" выплатил большую часть долгов, остальное планируется погасить до середины следующего года, сообщил журналистам гендиректор киностудии Федор Щербаков.

"Последние полгода мы занимались финансовым оздоровлением студии. Общий долг сокращен более чем на 70%. Сокращены все задолженности по ЖКХ. Я благодарен нашим коллегам из банка ВТБ, из энергоснабжающих организаций, везде у нас налажен конструктивный диалог, реструктурированы долги.(...) Остаток долга составляет 631 млн рублей. Планируем, что к середине 2022 года долг будет полностью погашен", - сказал Щербаков.

Долги будут выплачены из денег "Ленфильма", добавил он, отметив, что в 2021 году студия впервые получит выручку от договоров на интернет-права на фильмы "Золотой коллекции".

Щербаков выразил надежду, что угроза банкротства студии миновала.

Федор Щербаков был назначен гендиректором "Ленфильма" в сентябре 2020 года, до него несколько месяцев обязанности гендиректора исполняла Инесса Юрченко. Летом 2020 года она говорила, что студия должна ВТБ 2,2 млрд рублей (около 1,5 млрд рублей - кредит, около 700 млн рублей проценты по кредиту), у киностудии есть также долги по налогам, коммунальным платежам и по проигранным искам.

Несмотря на долги, представители руководства "Ленфильма" говорили, что рассчитывают возобновить кинопроизводство, прерванное из-за пандемии, и рассчитаться по долгам в соответствии с утвержденной программой оздоровления до 2025 года. В 2024-25 годах киностудия рассчитывала создать новое культурное пространство - пешеходную, музейную и выставочную зону между Каменноостровским проспектом и Кронверкской улицей.

Ленфильм Петербург Федор Щербаков ВТБ

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