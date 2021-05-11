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В Москве на территории "Мосфильма" построят деловой комплекс

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - На Мосфильмовской улице в столице на базе киноконцерна "Мосфильм" построят крупный многофункциональный комплекс площадью около 45 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры. Ведомство согласовало этот проект.

Там построят двухэтажный офис управляющей компании, а также деловой центр из трех корпусов высотой 7-8-10 этажей. Корпуса будут объединены центральным семиэтажным объемом. Фасады здания отделают плитами из натурального камня и алюминиевыми панелями.

"Киноконцерн "Мосфильм" продолжает развивать свою деятельность, и им для работы нужны комфортные условия, новые помещения", - объяснил через пресс-службу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Изюминкой проекта" он назвал "озелененные галереи на нескольких уровнях".

Вход украсит декоративная арка красного цвета. Завершат архитектурный образ витражное остекление "в пол" и декоративные ламели в уровне кровли. Также на территории предусмотрендвухэтажный подземный паркинг на 301 машину, при этом 10 мест рассчитаны для зарядки электромобилей. Проектировщиком объекта выступила компания "Маркс инжиниринг".

Москва Москомархитектура Мосфильм Сергей Кузнецов Маркс инжиниринг

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