В Москве на территории "Мосфильма" построят деловой комплекс

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - На Мосфильмовской улице в столице на базе киноконцерна "Мосфильм" построят крупный многофункциональный комплекс площадью около 45 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры. Ведомство согласовало этот проект.

Там построят двухэтажный офис управляющей компании, а также деловой центр из трех корпусов высотой 7-8-10 этажей. Корпуса будут объединены центральным семиэтажным объемом. Фасады здания отделают плитами из натурального камня и алюминиевыми панелями.

"Киноконцерн "Мосфильм" продолжает развивать свою деятельность, и им для работы нужны комфортные условия, новые помещения", - объяснил через пресс-службу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Изюминкой проекта" он назвал "озелененные галереи на нескольких уровнях".

Вход украсит декоративная арка красного цвета. Завершат архитектурный образ витражное остекление "в пол" и декоративные ламели в уровне кровли. Также на территории предусмотрендвухэтажный подземный паркинг на 301 машину, при этом 10 мест рассчитаны для зарядки электромобилей. Проектировщиком объекта выступила компания "Маркс инжиниринг".