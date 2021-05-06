Недельная инфляция в РФ держится на 0,2%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в России третью неделю подряд держатся на уровне 0,2%, годовая инфляция в начале мая начала расти на фоне выхода из высокой базы конца марта - апреля 2020 года.

Как сообщил в четверг Росстат, инфляция в РФ с 27 апреля по 4 мая (из-за праздников период замера оказался на один день больше традиционной недели) составила 0,2% после тех же 0,2% на неделе с 20 по 26 апреля и с 13 по 19 апреля, 0,1% - с 6 по 12 апреля.

С начала декабря было лишь три недели, когда темпы инфляции оказались ниже 0,2%: в конце января недельная инфляция была нулевой (но тогда это было следствием статистических досчетов), с 10 по 15 марта она составила 0,1% (это объяснялось, в том числе, укороченной неделей после праздников) и с 6 по 12 апреля (по сути первая "нормальная" неделя по 0,1%), но закрепиться на 0,1% и продержаться на этом уровне хотя бы две недели подряд пока ни разу не удалось.

С начала года рост цен к 4 мая составил 2,8%, с начала месяца - 0,1%. Среднесуточная инфляция за четыре дня мая 2021 года составила 0,027% (за аналогичный период мая 2020 года - лишь 0,013%).

Точные данные по годовой инфляции на конец апреля будут опубликованы Росстатом в пятницу в месячной статистике. Из недельных и среднесуточных данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 4 мая могла быть около 5,6% после 5,55% на 26 апреля, 5,8% (5,79% без округления) на конец марта (это было максимальное значение с ноября 2016 года, когда она равнялась также 5,8%), 5,7% на конец февраля, 5,2% на конец января и 4,9% на конец декабря.

С большой вероятностью годовая инфляция по итогам мая ускорится по сравнению с апрельскими данными на фоне низкой базы - в мае 2020 года инфляция составила лишь 0,3%.

За период с 27 апреля по 4 мая значительно выросли цены на плодоовощную продукцию - на 1,7%, в том числе на огурцы - на 7,6%, капусту - на 4,0%, картофель - на 2,5%, морковь - на 2,4%, лук - на 1,3%.

Кроме того, существенно выросли цены на баранину - на 1,3%, свинину - на 0,6%, говядину, гречневую крупу, подсолнечное масло - на 0,5%.

Значительно подскочили цены на отечественные легковые автомобили - на 1,8%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо не изменились.

Совет директоров Банка России на заседании 23 апреля на фоне более быстрого роста цен в начале года по сравнению с базовыми ожиданиями ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - с 4,5% до 5,0%.

Апрельский сигнал ЦБ, несмотря на повышение ставки широким шагом, по-прежнему звучит жестко: "Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

При этом ЦБ 23 апреля повысил прогноз по инфляции на 2021 год сразу на 1 п.п. - с 3,7-4,2% до 4,7-5,2%. Минэкономразвития в апреле также скорректировало правительственный прогноз по инфляции на 2021 год, но более скромно - до 4,3% с 3,7%. Теперь правительственный прогноз даже не попадает в интервал прогноза ЦБ.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце апреля, по инфляции на 2021 год резко вырос по сравнению с опросом месячной давности - до 4,6% (с 4,2%), и находится посередине между прогнозом ЦБ и правительства. При этом консенсус-прогноз по ключевой ставке на конец 2021 года вырос до 5,5% против 5,0% по опросу еще месяц назад.