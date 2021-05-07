Красноярский суд отказал "Роснефти" и BP в иске на 34 млн руб.

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - ООО "Ермак Нефтегаз" (совместное предприятие "Роснефти" и британской BP plc) попыталось через суд взыскать с ООО "Новоуренгойская буровая компания" (НУБК) 34,18 млн рублей по контракту бурения разведочной скважины N21 на Байкаловском месторождении (Красноярский край). Суд в иске отказал.

Как сообщается в материалах картотеки арбитражных дел, соответствующий контракт между ООО "Ермак Нефтегаз" и НУБК был подписан в сентябре 2016 года. Истец посчитал, что подрядчик неосновательно обогатился при строительстве буровой площадки, использовав в отсыпке под буровую установку меньше песка, чем было указано в техзадании.

Соответствующий иск был подан в Арбитражный суд Красноярского края в ноябре 2020 года - более чем через 3 года после приемки работ. В январе 2021 года суд отказал "Ермак Нефтегазу" в удовлетворении требований за истечением срока исковой давности. В конце апреля 2021 года Третий арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции в силе.

Как сообщалось, ООО "Ермак Нефтегаз" приступило к бурению разведочной скважины Байкаловская N21 на Байкаловском месторождении в марте 2017 года. Позже сообщалось, что "Роснефть" и ВР получили запасы нефти на Байкаловском участке, но их размер не сообщался.

Байкаловский участок расположен в Таймырском автономном округе Красноярского края. Участок находится в 80 км к северу от города Дудинка, недалеко от месторождений Ванкорского кластера. В 2009 году в результате бурения и испытания поисковой скважины N1 на Байкаловском участке в 2009 году было открыто Байкаловское месторождение: суммарные извлекаемые запасы по категориям С1 и С2 составляют 53,1 млн тонн нефти и конденсата и 28,2 млрд куб. метров газа.