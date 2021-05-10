Ледяной шторм в Техасе помог Energy Transfer заработать в I кв. $3,3 млрд прибыли

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Американский газо-нефтепроводный гигант Energy Transfer LP в первом квартале 2021 года получил $3,288 млрд чистой прибыли ($1,21 на пай) после $855 млн убытка за январь-март 2020 года, сообщила компания. После объявления результатов ET котировки ее паев подскочили на 10%.

Выручка увеличилась на 46% - до $16,995 млрд. Скорректированная EBITDA выросла в два раза - до $5,04 млрд с $2,64 млрд годом ранее. Главная причина этого скачка - единовременный доход в $2,4 млрд от зимнего шторма Uri в Техасе. Этот доход приходится главным образом на увеличение доходов от услуг хранилищ газа и доходов от реализации газа во время шторма. В результате компания пересмотрела годовой ориентир по скорректированной EBITDA до $12,9-13,3 млрд с предыдущей оценки в $10,6-11 млрд.

Energy Transfer представил новую оценку сроков проведения сделки по слиянию с Enable Midstream Partners, LP. Теперь закрытие ожидается во второй половине года, при том, что на момент объявления сделки два месяца назад ожидалось ее завершение в середине года.

В агентстве Bloomberg посчитали, что Energy Transfer оказалась главным выгодоприобретателем кризиса ледяного шторма в Техасе. Общую прибыль игроков газового рынка, которые заработали на буре, Bloomberg оценивает в $5 млрд. Помимо ET в этом списке другой трубопроводный оператор Kinder Morgan ($1 млрд), а также BP (Bloomberg приводит оценку Citigroup в отношении ее единовременных доходов также в $1 млрд).

В апреле компания распределила за первый квартал 2021 года по $0,1525 на пай.