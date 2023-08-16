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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Трубопроводный оператор Energy Transfer купит Crestwood Equity Partners за $7,1 млрд

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Американский трубопроводный гигант Energy Transfer договорился о покупке компании Crestwood Equity Partners примерно за $7,1 млрд, включая долг в размере $3,3 млрд, говорится в пресс-релизе Energy Transfer.

Сделка будет полностью оплачена долевыми инструментами. Владельцы обыкновенных паев Crestwood, специализирующейся на подготовке и транспортировке нефти и газа, получат 2,07 обыкновенного пая Energy Transfer за каждый свой пай.

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Закрытие транзакции ожидается в четвертом квартале. По ее итогам владельцам паев Crestwood будет принадлежать около 6,5% находящихся в обращении паев Energy Transfer.

Предполагается, что сделка позволит сразу увеличить денежный поток Energy Transfer из расчета на пай и обеспечит годовую синергию затрат на уровне не менее $40 млн.

Crestwood располагает мощностями по сбору газа в размере 2 млрд куб. м в сутки, по подготовке газа - 1,4 млрд куб. м в сутки, по сбору нефти - 340 тыс. баррелей в сутки.

Паи Crestwood дорожают на 2,8% в начале торгов в среду.

Energy Transfer Crestwood Equity Partners
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