Трубопроводный оператор Energy Transfer купит Crestwood Equity Partners за $7,1 млрд

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Американский трубопроводный гигант Energy Transfer договорился о покупке компании Crestwood Equity Partners примерно за $7,1 млрд, включая долг в размере $3,3 млрд, говорится в пресс-релизе Energy Transfer.

Сделка будет полностью оплачена долевыми инструментами. Владельцы обыкновенных паев Crestwood, специализирующейся на подготовке и транспортировке нефти и газа, получат 2,07 обыкновенного пая Energy Transfer за каждый свой пай.

Закрытие транзакции ожидается в четвертом квартале. По ее итогам владельцам паев Crestwood будет принадлежать около 6,5% находящихся в обращении паев Energy Transfer.

Предполагается, что сделка позволит сразу увеличить денежный поток Energy Transfer из расчета на пай и обеспечит годовую синергию затрат на уровне не менее $40 млн.

Crestwood располагает мощностями по сбору газа в размере 2 млрд куб. м в сутки, по подготовке газа - 1,4 млрд куб. м в сутки, по сбору нефти - 340 тыс. баррелей в сутки.

Паи Crestwood дорожают на 2,8% в начале торгов в среду.