Amazon впервые выпустил "устойчивые" бонды на $1 млрд

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. впервые разместил "устойчивые" облигации объемом $1 млрд для финансирования экологических и социальных проектов, сообщает агентство Dow Jones.

Доходность двухлетних бондов составляет 0,257% годовых. Заявки инвесторов превысили предложение. Букраннерами размещения выступают Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., Wells Fargo & Co., Morgan Stanley, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Societe Generale SA, Deutsche Bank AG и TD Securities.

Средства от продажи ценных бумаг, в частности, пойдут на финансирование проектов возобновляемой энергетики, строительство доступного жилья и обучение представителей меньшинств с целью их дальнейшего трудоустройства в технологическом секторе.

Amazon планирует достичь нулевых нетто-выбросов парниковых газов к 2040 году. Ритейлер занимает 18 место среди публичных компаний из сектора онлайн-торговли по показателям ESG (окружающая среда, социальная сфера и корпоративное управление), согласно рейтингу The Wall Street Journal. Первое место в категории онлайн-торговли принадлежит EBay Inc.

В отличие от "зеленых" бондов, "устойчивые" облигации связаны как с экологическими, так и с социальными инициативами, отмечает Dow Jones. Популярность таких ценных бумаг в последние годы росла. Инвесторы, которые хотят повысить "устойчивость" своего портфеля, обычно проявляют повышенный спрос на бонды.

Аналитики ожидают роста рынка "устойчивого" долга на фоне увеличения числа компаний, которые ставят перед собой цели нулевых нетто-выбросов парниковых газов. Объем рынка в первом квартале достиг $2,2 трлн и в этом году может превысить $3 трлн, свидетельствуют данные Института международных финансов (IIF).

По данным BloombergNEF, в 2020 году компании и правительства выпустили "устойчивые" облигации на рекордные $732,1 млрд - на 29% больше, чем годом ранее.