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Экс-акционеры Абсолют-банка и ПИКа инвестируют в стартап в области био-протеина

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Компания Stafilies, представляющая интересы ряда инвесторов, включая экс-акционеров Абсолют-банка и девелопера "ПИК", приобретает долю в датской Unibio – разработчике технологии производства кормового протеина из природного газа.

Stafilies – холдинговая структура российской компании Protelux. Ее основными инвесторами являются бывший совладелец Абсолют-банка Михаил Сердцев, экс-акционер группы "ПИК" Кирилл Писарев, а также Сергей Медведев, владеющий агропромышленными активами в Финляндии. Protelux владеет заводом в Ленинградской области, выпускающим кормовой протеин по технологии Unibio.

Unibio и Stafilies подписали соглашение о стратегическом партнерстве для дальнейшего развития промышленного производства био-протеина на российском предприятии, сообщили стороны во вторник. В результате сделки Stafilies войдет в акционерный капитал Unibio, получив пакет, оплаченный в том числе правом на интеллектуальную собственность. Соглашение также предусматривает для Unibio опцион на приобретение доли в Protelux в будущем.

Принадлежащие российской компании интеллектуальные права состоят из практических разработок по налаживанию промышленного выпуска био-протеина, внедренных за последние пять лет.

Размер доли в Unibio, которую приобретает Stafilies, не раскрывается. Источник, знакомый с параметрами сделки, сообщил "Интерфаксу", что она меньше блокирующей, но является крупнейшей среди акционеров, не связанных с основателями Unibio.

Стороны также не назвали сумму сделки. В Unibio "Интерфаксу" сказали, что оценку бизнеса, будучи частной компанией, не раскрывают. В ходе раунда инвестирования в 2019 году компания была оценена в сумму около 100 млн фунтов стерлингов. Тогда среди инвесторов Unibio появилась Mitsubishi Corporation - она приобрела около 2%. Владельцем еще 6,6% стал Алан Ричардс из West Hill Capital.

Unibio владеет технологией производства кормового протеина для аквакультуры и животноводства из природного газа - с помощью специальной культуры поглощающих метан бактерий. Технологии Unibio, опробованные компанией в лабораторных условиях, были впервые реализованы на предприятии Protelux.

Как сообщалось, Protelux в 2018 году открыла в Ивангороде (Ленинградская область) комбинат полного цикла по производству кормового био-протеина. Объем инвестиций в проект составил около 2,5 млрд рублей.

Конечный продукт поставляется на российский и международный рынки под маркой Uniprotein. В настоящее время завод Protelux может выпускать до 6 тыс. тонн био-протеина в год с возможностью увеличения мощности до 20 тыс. тонн.

Абсолют-банк ПИК Unibio

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