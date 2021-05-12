Нефть незначительно подорожала на торгах в среду

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо поднимаются на торгах в среду, трейдеры оценивают новости, касающиеся системы трубопроводов Colonial Pipeline Co., которая является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США.

Colonial, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу, 7 мая, из-за хакерской атаки, рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели.

Нехватка топлива уже ощущается в восточных штатах США, в то время как нефтеперерабатывающие компании Мексиканского залива вынуждены сокращать производство, поскольку не имеют возможности отправить покупателям достаточный объем продукции, пишет Bloomberg. Некоторые из нефтепереработчиков были вынуждены зафрахтовать танкеры для хранения избытка нефтепродуктов.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 по Москве в среду составила $68,61 за баррель, что на $0,06 (0,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,23 (0,3%) - до $68,55 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $65,37 за баррель, что на $0,09 (0,14%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,36 (0,6%) - до $65,28 за баррель.

"Цены на нефть незначительно колеблются, и это отражает, в частности, понимание того, что трубопроводы Colonial не будут закрыты долгое время", - отмечает аналитик Energy Aspects Мэтью Перри.

"Нефтеперерабатывающим компаниям в Луизиане и на востоке Техаса, поставляющим свою продукцию в основном по трубопроводам, вероятно, придется сократить производства на 20% на несколько дней, чтобы сохранить допустимый уровень запасов", - говорит эксперт.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 мая, снизились на 2,53 млн баррелей после падения на 7,69 млн баррелей неделей ранее, свидетельствуют данные Американского института нефти (API).

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду в 17:30 по московскому времени.