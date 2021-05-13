Новый миноритарий "Кузбассэнергосбыта" решил взыскать с "Мечела" 7 млрд рублей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ООО "Адвалор-Консалт", получившее в марте 25% ПАО "Кузбасская энергетическая сбытовая компания" ("Кузбассэнергосбыт", входит в группу "Мечел"), хочет взыскать с "Мечела" и его структур 7,1 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда Кемеровской области.

Названная в иске сумма - это взыскания и проценты по сделкам, которые истец требует признать недействительными. Что это за сделки и когда они были совершены, в судебных материалах не раскрывается. При этом, согласно тексту исковых заявлений, все они поданы "в интересах" "Кузбассэнергосбыта".

В уведомлениях, направленных "Адвалор-Консалтом" в адрес руководства "Кузбассэнергосбыта" и опубликованных на портале раскрытия информации e-disclousure.ru, поясняется, что новый миноритарий требует признать недействительными договоры займа, заключенные "Кузбассэнергосбытом" со структурами "Мечела" в период с 2012 года по 2021 год.

Истец требует признать эти сделки недействительными, применить последствия их недействительности - взыскать в пользу "Кузбассэнергосбыта" "суммы неосновательного обогащения" и прекратить действие договоров "на будущее время". Он также требует взыскать со структур "Мечела" проценты за пользование чужими денежными средствами.

По мнению "Адвалор-Консалта", оспариваемые сделки являются злоупотреблением правом, совершены с "намерением причинить вред" "Кузбассэнергосбыту" и с нарушением порядка одобрения сделок с заинтересованностью.

Согласно картотеке Арбитражного суда Кемеровской области, всего в адрес "Мечела", его структур и связанной с ним компании к настоящему времени подано восемь исков. Самые крупные требования предъявлены ООО "Мечел-Энерго" - 2 715,757 млн рублей неосновательного обогащения и 3 370,354 млн рублей процентов (в рамках двух исков). С ПАО "Мечел" новый миноритарий "Кузбассэнергосбыта" намерен взыскать 718,686 млн рублей процентов, с ПАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" - 341,814 млн рублей процентов.

Еще четыре иска (два к ГРЭС, один к "Мечел-Энерго" и один к аффилированной с "Мечелом" кипрской Zoneline Limited, по всем "Мечел-Энерго" привлечено в качестве третьего лица) финансовых требований не содержат, это заявления о признании недействительными договоров и сделок, суть которых не раскрывается, а также применении последствий их недействительности.

Согласно уведомлениям, речь идет, в том числе, о договоре займа на 600 млн рублей, заключенном с Zoneline, и договоре займа на 100 млн рублей, заключенном с ГРЭС. Оба договора датируются сентябрем 2020 года. В одном из уведомлений сообщается также, что "Адвалор-Консалт" намерен признать недействительным заключенный между "Кузбассэнергосбытом" и "Мечелом" лицензионный договор об использовании товарных знаков и допсоглашение к нему.

К настоящему времени все иски приняты к производству, суд начнет их рассматривать в конце мая-июне.

В департаменте по коммуникациям и работе с инвесторами ПАО "Мечел" "Интерфаксу" сообщили, что "с претензиями не согласны, будем отстаивать свою позицию в суде".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Адвалор-Консалт" зарегистрировано в 2010 году в Москве, специализируется на деятельности в области права. По данным выписки ЕГРЮЛ от 15 мая, по 50% ООО владеют его гендиректор Сергей Цибизов и Артем Герасимов.

ПАО "Кузбассэнергосбыт" - один из двух гарантирующих поставщиков на территории Кемеровской области, обеспечивает более 30% общего электропотребления региона, обслуживает более 90% потребителей области. ООО "Мечел-Энерго" владеет 72,03% "Кузбассэнергосбыта".