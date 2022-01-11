Суд Кипра арестовал 40% "префов" "Мечела" и часть активов по иску миноритария

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Окружной суд Никосии арестовал ряд активов, принадлежащих структурам и акционерам "Мечела", а также 40% привилегированных акций компании, пишет "Коммерсантъ".

Это решение было принято в декабре в порядке обеспечительных мер по иску ООО "Адвалор-Консалт", которое с марта 2021 года владеет 25% ПАО "Кузбасская энергетическая сбытовая компания" ("Кузбассэнергосбыт", входит в группу "Мечел").

Точный перечень активов, на которые наложены обеспечительные меры, не определен, пишет издание, ссылаясь на широкую формулировку суда.

Гендиректор и совладелец "Адвалор-Консалта" Сергей Цибизов сказал газету, что компания обратилась в суд на Кипре, добиваясь взыскания примерно 80 млн евро ущерба, причиненного "Кузбассэнергосбыту" "различными внутригрупповыми сделками с компаниями группы "Мечел". Среди ответчиков он назвал "Мечел", входящие в состав группы ООО "Мечел-Энерго" и ПАО "Южно-Кузбасская ГРЭС", основной владелец "Мечела" Игорь Зюзин, Skyblock ltd (кипрская "дочка" "Мечела", по данным газеты, владеет 40% привилегированных акций компании и 0,17% обыкновенных акций) и связанная с "Мечелом" Zoneline Ltd. (Кипр).

Введенные обеспечительные меры запрещают "компаниям и физическим лицам, которые поименованы в качестве ответчиков, распоряжаться активами на сумму предполагаемого ущерба". Кроме того, "ответчикам предписано раскрыть информацию о своих активах", добавил Цибизов.

"Мечел" обжалует это решение суда, сказал "Коммерсанту" представитель компании. Он добавил, что сделки "Кузбассэнергосбыта" с предприятиями группы "Мечел" соответствуют законодательству, о чем "свидетельствуют вынесенные к настоящему моменту решения судов российской юрисдикции".

Источник, близкий к ответчику, сообщил газете, что действия "Адвалор-Консалта" "продиктованы желанием усилить свою переговорную позицию и вынудить "Мечел" выкупить миноритарный пакет по завышенной цене".

Весной 2021 года "Адвалор-Консалт" подал в Арбитражный суд Кемеровской области восемь исков на общую сумму порядка 7 млрд рублей, адресованных "Мечелу", его структурам и Zoneline. Речь шла о взыскании долгов по внутригрупповыи займам, однако уже осенью 2021 года истцу было отказано во взыскании 5,3 млрд рублей. Кроме того, два иска были объединены, в результате чего требуемая сумма сократилась.

В соответствии с картотекой кемеровского арбитража, к настоящему времени суд продолжает рассматривать заявления "Адвалор-Консалта" с финансовыми требованиями к "Мечелу" (на 406 млн рублей), Zoneline ("Адвалор-Консалт" настаивает на возврате "Кузбассэнергосбыту" 600 млн рублей, выданных в виде займа), два заявления к Южно-Кузбасской ГРЭС (требование о возврате 100 млн рублей, выданных в виде займа, и требование прекращения договоров займа на общую сумму 743 млн рублей). В иске к "Мечел-Энерго" истец требует признать недействительными допсоглашения к договорам займа на общую сумму 2,7 млрд рублей и применить последствия недействительности сделок. Ранее финансовые требования по ряду исков не раскрывались.

Уставный капитал "Мечела" состоит из 555 027 660 акций, из которых 75% являются обыкновенными, 25% - привилегированными. Игорь Зюзин вместе с членами семьи контролирует 51,54% обыкновенных акций "Мечела", в свободном обращении находятся 48,46% акций.