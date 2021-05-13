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Сотрудникам McDonald's в США повысят зарплаты

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - McDonald's Corp. повысит заработную плату сотрудников ресторанов в США, принадлежащих компании. Это решение затронет свыше 36 500 человек, получающих почасовую оплату. В среднем их зарплата вырастет на 10% в следующие несколько месяцев, сообщает MarketWatch.

Сотрудники, не относящиеся к административному персоналу, примерно в 660 собственных ресторанах McDonald's в США на начальном уровне будут получать $11-17 в час после повышения зарплаты, супервайзеры - $15-20.

Компания владеет лишь незначительной частью из 13 900 ресторанов, работающих в стране под брендом McDonald's, большинство заведений работают по франшизе. Их владельцы заявили о намерении пересмотреть заработную плату и льготы для своих сотрудников.

Многие американские компании в последнее время испытывают трудности с наймом сотрудников. Chipotle Mexican Grill Inc., Applebee's, KFC и другие сети заявили, что хотят нанять десятки тысяч рабочих в ближайшие месяцы, поскольку они возобновляют работу ресторанов.

По данным Минтруда США, средняя часовая оплата сотрудника фастфуда в середине 2020 года составляла $11,47.

McDonald США Chipotle Mexican Grill KFC

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