Coinbase получила рекордные чистую прибыль и выручку в I квартале

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Coinbase Global Inc, оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2021 года до рекордных значений.

Чистая прибыль составила $771 млн по сравнению с $32 млн за аналогичный период прошлого года, говорится в первом с момента размещения акций компании письме к акционерам. Прибыль в расчете на акцию составила $3,05 при среднем прогнозе экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $3,07.

Квартальная выручка Coinbase подскочила в три раза, до $1,8 млрд с $585 млн. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $1,814 млрд.

Результаты практически совпали с предварительными данными, опубликованными компанией в начале апреля в преддверии размещения ее акций на бирже Nasdaq.

Существенное улучшение финансовых показателей Coinbase обусловлено взрывным ростом курса биткойна и других криптовалют. Стоимость биткойна на конец первого квартала составляла порядка $59 тысяч, при этом 14 апреля, в день размещения акций Coinbase, она поднималась до $64 802.

Число авторизованных пользователей Coinbase на конец первого квартала составляло 56 млн по сравнению с 34 млн годом ранее, количество ежемесячно активных пользователей увеличилось до 6,1 млн с 2,8 млн.

Квартальный оборот торгов криптовалютной биржи составил $335 млрд, из которых $120 млрд пришлось на долю розничных инвесторов, а $2015 млрд – на долю институциональных.

В общей сложности на Coinbase торгуются 109 цифровых валют, однако более половины оборота торгов приходится на долю двух криптовалют – биткойна и эфира.

Акции Coinbase подорожали на 0,6% на дополнительных торгах в пятницу – до 266,7. Биржа Nasdaq установила справочную цену на уровне $250 за акцию для прямого листинга Coinbase, однако торги акциями начались на уровне $381, что обеспечило компании оценку в $85,5 млрд. За последний месяц стоимость бумаг Coinbase опустилась на 22,5%.