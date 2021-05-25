Минфин отметил, что экономика РФ растет выше ожиданий

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Экономика РФ показывает если не перегрев, то рост выше ожиданий, предложения отстает от спроса, полагает замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"По доходам в целом мы видим, что восстановление - это на самом деле, наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, да и в третьем отчасти - экономики идет по более радужной траектории, чем прогнозы правительства", - сказал он журналистам.

По его словам, ненефтегазовые доходы показывают "довольно бодрый рост". "Даже если мы будем сравнивать с 2019 годом, когда пандемия никак не влияла на доходы бюджета, то в реальном выражении основные налоги растут на 5-10% ежегодно в 2021 году по отношению к 2019 году с учетом, что два года уже прошло, в реальном выражении. Это касается всех налогов ключевых, НДС, зарплатные налоги. НДФЛ, страховые взносы и налог на прибыль - в среднем темпе 5-10%. Это серьезный темп, это говорит о том, что экономика сильно восстановилась. Может быть, даже есть какие-то признаки если не перегрева, но более быстрого роста, чем предложение. Предложение, может быть, не поспевает, это мы и видим в инфляционных трендах в I-II кварталах этого года", - сказал он.

Колычев также отметил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2021 года будет ниже предусмотренных законом о бюджете 2,4% ВВП. "Да, естественно, меньше, просто из-за того, что цены на нефть другие, это счетный фактор", - сказал он. "Важно, что у нас операционный ориентир структурный первичный баланс - структурный, то есть при стабильном уровне цен на нефть - его мы будем стараться выдерживать. В этом году он у нас запланирован 1,3% ВВП, не 0,5% ВВП, как обычно, а плюс 0,8% ВВП, которые на переходный период постпандемийного восстановления", - сказал он.

"Механизм, как он выдерживается, - это, по сути, распределение на новые какие-то расходные программы дополнительных ненефтегазовых доходов. Дополнительные ненефтегазовые доходы могут быть направлены на расходы, соответственно, правительство и собирается это делать в рамках поправок и так далее", - пояснил замминистра.