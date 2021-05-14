"Роснефть" планирует в этом году удвоить добычу на проекте "Роспан"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" рассчитывает в 2021 году более чем в 2 раза увеличить добычу на "Роспане" - до 14 млрд кубических метров газа, сообщил директор департамента планирования, управления эффективностью и развития газового бизнеса компании Олег Иванов в ходе телеконференции.

Он напомнил, что в 2020 году добыча на проекте составила чуть более 6 млрд куб газа в год. "Сейчас с запуском первой очереди "Роспана" суточная добыча более чем удвоится. С запуском второй очереди - утроится. В годовых объемах рассчитываем в 2021 году добыть на "Роспане" порядка 14 млрд куб газа", - сказал Иванов.

Проект "Роспан", который был отложен в основном из-за ОПЕК+, начал работать на полную мощность в первом квартале 2021 года.

"Роспан" - один из ключевых газовых активов "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания осуществляет разведку и разработку Ново-Уренгойского, Восточно-Уренгойского и Ресурсного лицензионных участков Уренгойского и Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений. Запасы актива по категории ВС1+С2 оцениваются в 975 млрд куб. м газа, 152 млн тонн газового конденсата и 46 млн т нефти. "Роснефть" в перспективе планирует добывать на "Роспане" более 21 млрд кубометров газа в год и более 5 млн тонн жидких углеводородов.