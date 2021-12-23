Правительство не поддержало альтернативный вариант реформы института банкротства

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительство, которое в мае 2021 года предложило реформировать институт банкротства в России, дало отрицательный отзыв на альтернативный законопроект, поскольку он "не обеспечивает комплексный подход к совершенствованию" института несостоятельности.

Об этом говорится в отзыве чиновников на законопроект № 1263425-7 экс-депутата Госдумы VII созыва Ирины Чирковой ("Справедливая Россия"), она внесла эти поправки в последний день своих депутатских полномочий.

Чиркова предложила сохранить существующие процедуры наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления в делах о несостоятельности, тогда как правительство собирается в результате реформы оставить только две процедуры: реструктуризация долгов и конкурсное производство (ликвидация).

"Законопроект не обеспечивает комплексный подход к совершенствованию института банкротства и не в полном объеме отвечает экономическим интересам РФ и иных участников отношений в сфере банкротства, поскольку сохраняются возможности злоупотреблений со стороны недобросовестных должников, кредиторов и арбитражных управляющих при проведении процедур банкротства, назначении арбитражных управляющих и реализации имущества должника", - говорится в отзыве.

В частности, правительство критикует альтернативный проект за отсутствие в нем норм о создании механизмов обеспечения залогом в силу закона требований к должнику и норм, препятствующих продолжать заведомо убыточную деятельность. Из-за этого сохраняются "существующие проблемы затягивания процедур банкротства, наращивания задолженности по текущим платежам и размера убытков для кредиторов", говорится в отзыве.

Наличие залога значительно повышает шансы кредитора на взыскание средств с должника: залоговым кредиторам в ходе конкурсного производства удается вернуть 21,6% задолженности, в то время как не имеющим ничего в залоге от должника - лишь 2,3%, свидетельствуют данные "Федресурса" за 2020 год. В своем варианте реформы кабмин предлагал наделять залоговым статусом налоговые органы и других кредиторов, если еще до банкротства в их пользу были арестованы активы должника или был наложен запрет на отчуждение этого имущества или передачу его в залог. Сейчас это может сделать судебный пристав в рамках исполнительного производства либо налоговый орган после выявления недоимки, если он сочтет, что компания попытается вывести активы.

Как и правительство, Чиркова предлагает назначать арбитражных управляющих для ведения дела о банкротстве через механизм случайного выбора, а для этого ввести балльную систему оценки их работы. Однако правительство критикует ее проект за отсутствие в нем предложения создать единый реестр результатов эффективности работы арбитражных управляющих и их саморегулируемых организаций (СРО). По мнению кабмина, в результате не повышаются гарантии независимости, ответственности и эффективности их деятельности арбитражных управляющих, сохраняется возможность осуществлять подконтрольные процедуры банкротства, в том числе с целью вывода активов должника.

Также правительству не нравится предложенный Чирковой подход к выплатам из компенсационных фондов СРО (в случае нарушений одним из управляющих-членов - ИФ). Согласно ее проекту, выплата производится, только если страховки управляющего или выплаты по банковской гарантии не хватило для покрытия ущерба, при этом максимальный размер ограничен суммой в 10 млн рублей, тогда как сейчас -он составляет не более 25 млн рублей (50% от компенсационного фонда, минимальный размер которого составляет 50 млн рублей).

"Ограничения и условия выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих снижают финансовую ответственность арбитражного управляющего", - говорится в отзыве правительства.

Правительственный законопроект № 1172553-7 о реформе института банкротства до сих пор не дошел до первого чтения.