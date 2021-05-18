Фондовый рынок США снизился под давлением технологических компаний

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы умеренно снизились по итогам торгов в понедельник, хотя и отступили от сессионных минимумов после потерь предыдущей недели, когда рынок акций США показал худшую динамику примерно за три месяца.

По итогам минувшей недели Dow Jones упал на 1,1%, S&P 500 - на 1,4%, Nasdaq - на 2,3%. Все три индекса понесли максимальные недельные потери с 26 февраля, а Nasdaq также продемонстрировал самую длительную череду недельных снижений (четыре недели подряд) с 23 августа 2019 года, по данным MarketWatch.

Давление на американский фондовый рынок на прошлой неделе оказали данные об ускорении инфляции в США в апреле. Особенно пострадали сильно подорожавшие за последнее время акции компаний технологического сектора. В понедельник они вновь подверглись распродаже.

Учитывая приближение сезона корпоративной отчетности к завершению, основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на теме инфляции. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%.

"Мы считаем это временным, но как знать", - отмечает инвестиционный стратег Danske Bank Wealth Management Ларс Сковгаард Андерсен, прогнозируя сохранение волатильности на рынках.

На этой неделе участники рынка ожидают публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который может дать новые сигналы по поводу отношения регулятора к инфляции.

Представители американского ЦБ говорят, что, согласно их прогнозам, инфляционное давление будет временным, в связи с чем пока рано сворачивать программу выкупа активов или повышать процентные ставки.

Слабые апрельские данные о занятости в США говорят в пользу сохранения стимулирующих мер Федрезерва, заявил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида в понедельник. Эти данные, по его словам, показали, что США "не добились достаточного прогресса" в движении к цели максимальной занятости, чтобы ФРС могла приступить к сокращению объема выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц.

Кларида отметил также, что усиление инфляционного давления в США в этом году в результате открытия экономики, вероятно, будет временным. Однако ФРС сохраняет бдительность в этом плане, сказал он. "Если мы увидим, что повышательное давление на цены способствует росту инфляционных ожиданий, я не сомневаюсь, что мы прибегнем к нашим инструментам, чтобы ответить на сложившуюся ситуацию", - заявил Кларида.

Другой представитель американского ЦБ - глава ФРБ Бостона Рафаэль Бостик - заявил в понедельник, что не видит причин для сокращения объемов поддержки экономики Федрезервом. "Число рабочих мест в США по-прежнему на 8 млн меньше, чем до пандемии, и пока мы не добьемся серьезного прогресса в преодолении этого отставания, я думаю, нам нужно сохранять очень высокий уровень стимулов", - сказал Бостик.

Согласно опубликованным в понедельник данным, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае снизился на 2 пункта, однако превысил прогнозы рынка. Значение индикатора составило 24,3 пункта по сравнению с 26,3 пункта в апреле, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали падение показателя до 23,9 пункта.

Котировки акций Discovery Inc. снизились на 5,1% в понедельник на фоне новостей об объединении компании с медиаподразделением американской AT&T Inc. - WarnerMedia. В рамках сделки AT&T получит $43 млрд, и ее акционерам будет принадлежать 71% новой компании, акционерам Discovery - 29%. Бумаги AT&T подешевели на 2,7%.

Акции United Airlines Holdings прибавили в цене 2,3%. Американская авиакомпания планирует существенно увеличить провозные емкости в июле 2021 года, отмечая рост спроса на авиаперевозки на фоне активной вакцинации от COVID-19.

Цена бумаг Clarivate PLC повысилась на 0,1%, после того как компания объявила о приобретении ProQuest, предоставляющей программное обеспечение, данные и аналитику, у частной инвестфирмы Cambridge Information Group за $5,3 млрд.

Бумаги Carnival Corp. подорожали на 1,2% на сообщении о том, что семь круизных брендов, входящих в состав компании, - AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn и P&O Cruises (UK) - возобновят круизы с выходом из портов Европы и Карибского бассейна этим летом.

Акции Duke Energy Corp. подешевели на 0,6%. Акционер-активист Elliott Management Corp. предлагает Duke Energy, одной из крупнейших энергетических компаний США, разделить операции на три части. В Elliott считают, что из-за фрагментированности операций акции Duke недооценены, и в случае разделения операций рыночная стоимость ее бизнеса могла бы быть выше как минимум на $12 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 54,34 пункта (0,16%) и составил 34327,79 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 10,56 пункта (0,25%) - до 4163,29 пункта.

Nasdaq Composite потерял 50,93 пункта (0,38%) и составил 13379,05 пункта.