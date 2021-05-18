Поставщики уведомили, что ожидают повышения цен на чай в РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Цены на чай в России могут повыситься из-за возможного закрытия ряда крупных плантаций в Индии в связи с распространением коронавируса. Об этом поставщики начали уведомлять розничные сети 17 мая.

Ранее стало известно о предполагаемом закрытии в индийской провинции Ассам, как минимум, 90 плантаций, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на одного из крупных ритейлеров. По его словам, контрагенты пытаются индексировать закупочные цены на 12%.

Financial Times 16 мая сообщила, что крупные плантации Ассама и Западной Бенгалии оказались под угрозой закрытия из-за массового заражения рабочих коронавирусом.

Россия является крупным импортером, 90% приходится на черный чай, говорит гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. В 2020 году в Индии произвели 1,256 млн тонн чая, РФ импортировала 147 тысяч тонн. Пик сезона сбора чая приходится на июнь-август, значит, на розничных ценах это может отразиться лишь в сентябре, считает Чантурия.

Если ситуация в РФ с подорожанием чая для конечных потребителей окажется критичной, то власти могут начать контролировать ценообразование, как в случае с подсолнечным маслом и сахаром, не исключает он.

В Минсельхозе заявили, что пока не ожидается резкого роста цен и дефицита чая на внутреннем рынке из-за ситуации в Индии. "Импорт из Индии может быть замещен поставками из других стран", - уверены там. Например, экспортеры могут увеличить объемы закупок черного чая для РФ в Шри-Ланке и Кении, считает Чантурия. Но поставки из Индии, по мнению представителя ГК "Орими Трейд" (производит чаи под брендами Greenfield, Tess, "Принцесса Нури") Марии Драбовой, "нельзя восполнить сырьем из прочих стран".

Между тем, по словам Чантурии, ассоциация "Росчайкофе" намерена в ближайшее время обратиться в Минсельхоз и Минфин с предложением ввести для чая льготную ставку НДС в 10% против действующих 20%. Сейчас в список товаров, облагаемых пониженным НДС, входят мясо и мясопродукты, рыба, молоко, сахар и соль, мука и т.д. "Это позволит стабилизировать цены для потребителей", - уверен он.

Впрочем, льготная ставка НДС сразу же даст властям дополнительное основание регулировать цены на чай, отмечает исполнительный директор "Русбренда" (объединяет, в частности, Nestle, Unilever, Coca-Cola, PepsiCo) Алексей Поповичев. В итоге, считает он, производители и экспортеры могут больше потерять, чем приобрести от льготы.