"Роснефть" и BP изучат низкоуглеродные проекты

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" и британская BP в рамках сотрудничества в области углеродного менеджмента и устойчивого развития изучат перспективы низкоуглеродных проектов, сообщила в ходе видеоконференции, организованной "ВТБ Капитал Инвестиции", замглавы IR "Роснефти" Марина Драчева.

Она напомнила также, что "Роснефть" и BP в феврале 2021 года подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на поддержку деятельности обеих компаний в области углеродного менеджмента и устойчивого развития: "В рамках этого соглашения компании договорились рассмотреть совместную работу в снижении выбросов метана, проанализировать реализацию низкоуглеродных проектов".

По словам Драчевой, наиболее яркий пример низкоуглеродного проекта "Роснефти" - использование ветрогенерации на Таймыре в рамках "Восток Ойл".

Как сообщалось, "Роснефть" рассматривает возможность использования ветрогенерации для энергоснабжения "Восток Ойла". Директор департамента сводного планирования и отчетности "Роснефти" Ростислав Латыш отмечал, что "Восток Ойл" территориально расположен на севере Красноярского края. "Это самое уникальное место с точки зрения перспектив развития ветрогенерации в РФ. Он сопоставим с такими регионами, как север Англии, север Дании. Более того, перспективы использования ветрогенерации показывают и экономическую эффективность - с учетом тех трудностей, которые мы имеем по хранению продуктов, развитию резервуарного парка. Соответственно, это одно из основных направлений энергоснабжения этого проекта", - говорил он.

"Роснефть" сформировала программу опытно-промышленной разработки (ОПР) "Восток Ойла" с началом реализации в 2022 году, до 2026 года на проекте планирует построить порядка 50 геологоразведочных скважин. "Восток Ойл" по состоянию на конец апреля 2021 года включает 52 лицензионных участка, в границах которых расположено 13 открытых месторождений углеводородов.

Как сообщалось, "Роснефть" пообещала в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП). Ожидается, что "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку до 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн.