Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:06Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 609 594+539 662

"Роснефть" и BP изучат низкоуглеродные проекты

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" и британская BP в рамках сотрудничества в области углеродного менеджмента и устойчивого развития изучат перспективы низкоуглеродных проектов, сообщила в ходе видеоконференции, организованной "ВТБ Капитал Инвестиции", замглавы IR "Роснефти" Марина Драчева.

Она напомнила также, что "Роснефть" и BP в феврале 2021 года подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на поддержку деятельности обеих компаний в области углеродного менеджмента и устойчивого развития: "В рамках этого соглашения компании договорились рассмотреть совместную работу в снижении выбросов метана, проанализировать реализацию низкоуглеродных проектов".

По словам Драчевой, наиболее яркий пример низкоуглеродного проекта "Роснефти" - использование ветрогенерации на Таймыре в рамках "Восток Ойл".

Как сообщалось, "Роснефть" рассматривает возможность использования ветрогенерации для энергоснабжения "Восток Ойла". Директор департамента сводного планирования и отчетности "Роснефти" Ростислав Латыш отмечал, что "Восток Ойл" территориально расположен на севере Красноярского края. "Это самое уникальное место с точки зрения перспектив развития ветрогенерации в РФ. Он сопоставим с такими регионами, как север Англии, север Дании. Более того, перспективы использования ветрогенерации показывают и экономическую эффективность - с учетом тех трудностей, которые мы имеем по хранению продуктов, развитию резервуарного парка. Соответственно, это одно из основных направлений энергоснабжения этого проекта", - говорил он.

"Роснефть" сформировала программу опытно-промышленной разработки (ОПР) "Восток Ойла" с началом реализации в 2022 году, до 2026 года на проекте планирует построить порядка 50 геологоразведочных скважин. "Восток Ойл" по состоянию на конец апреля 2021 года включает 52 лицензионных участка, в границах которых расположено 13 открытых месторождений углеводородов.

Как сообщалось, "Роснефть" пообещала в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП). Ожидается, что "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку до 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн.

Роснефть BP Восток Ойл Марина Драчева ВТБ Капитал Инвестиции Ростислав Латыш

Новости по теме

Новости

Минсельхоз не планирует продления ценовых соглашений по сахару и маслу

Минсельхоз не планирует продления ценовых соглашений по сахару и маслу

Антипинский НПЗ продан на торгах за стартовую цену

X5 Retail Group уберет одно слово из логотипа

Аргентина запретила экспорт говядины на месяц для сдерживания цен

"Магнит" договорился о покупке "Дикси"

"Магнит" договорился о покупке "Дикси"

Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира

Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира

Поставщики уведомили, что ожидают повышения цен на чай в РФ

Минцифры подготовит концепцию доступа к данным из госсистем для бизнеса

Госдума рассмотрит законопроект о защите неквалифицированных инвесторов

Госдума рассмотрит законопроект о защите неквалифицированных инвесторов

Намеченный на лето Давосский форум перенесен на 2022 год

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');