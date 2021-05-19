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Курс биткойна опускался ниже $31 000

Курс биткойна опускался ниже $31 000
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Курс биткойна обвалился в среду, вплотную приблизившись на короткое время к отметке в $30 000, после заявления Народного банка Китаяа о том, что криптовалюты не должны использоваться в качестве платежного средства.

По данным Coindesk на 16:40 по Москве, курс биткойна составляет $35 519, что на 18% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов стоимость биткойна опускалась до $30445.

Народный банк Китая (НБК) заявил в своем аккаунте в WeChat, что криптовалюты не должны использоваться в качестве платежного средства, поскольку не являются реальными валютами. Финансовым институтам и платежным сервисам запрещено устанавливать цены на товары или услуги в криптовалютах, заявил НБК.

Китайские фининституты не могут проводить сделки в биткойнах, а криптовалютные биржи и платформы в стране запрещены с 2017 года. Майнерам криптовалют, которых в Китае раньше было много, пришлось покинуть страну. При этом, китайский ЦБ работает над созданием цифрового юаня, пишет MarketWatch.

Курс биткойна не опускался ниже отметки в $40 000 с начала февраля. В середине апреля он поднимался до $64 829.

Другие криптовалюты также дешевеют в среду: курс эфира (Ethereum) упал на 27%, Ripple - на 25%.

Совокупная капитализация рынка криптовалют резко упала за последний месяц. По данным CoinGecko, в настоящее время она составляет $1,515 трлн, тогда как в апреле поднималась выше $2 трлн.

Coindesk НБК Китай Ethereum

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